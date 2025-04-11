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В России разрабатывают "суперпластики" для автомобилей и беспилотников

В России разрабатывают "суперпластики" для автомобилей и беспилотников - 11.04.2025, ПРАЙМ

В России разрабатывают "суперпластики" для автомобилей и беспилотников

Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T03:31+0300

2025-04-11T03:31+0300

2025-04-11T03:31+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы деталей автомобилей и беспилотников, сообщил РИА Новости директор центра Евгений Александров. "Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана приступил к разработке "суперпластиков" для автомобилей и беспилотников. Благодаря этому срок службы деталей увеличится, так как они не будут подвержены коррозии и считаются более износостойкими, чем металл", - сказал Александров. Он пояснил, что речь идет о термопластах, из которых, например, делают бамперы автомобилей. Срок их службы дольше, чем у металлов, поскольку они не подвержены коррозии, при этом они безопаснее обычных эпоксидных смол, которые отличаются хрупкостью. "Поэтому автокомпании заменяют некоторые металлические детали на пластиковые. Однако на качестве в автомобилестроении это не сказывается", - добавил Александров. Также, по его словам, запрос на такие материалы поступает из железнодорожного сектора для создания более совершенных моделей транспорта - в том числе легкого электровоза на аккумуляторах. Помимо этого, ведутся исследования по разработке материалов для безэкипажных катеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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