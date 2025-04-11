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Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте

Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте - 11.04.2025, ПРАЙМ

Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте

Картофель в марте текущего года подорожал на 17,2%, а огурцы подешевели на 26,3%, следует из материалов Росстата. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T19:07+0300

2025-04-11T19:07+0300

2025-04-11T19:15+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Картофель в марте текущего года подорожал на 17,2%, а огурцы подешевели на 26,3%, следует из материалов Росстата. По данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,25%, в том числе свеклу (+9,9%), помидоры (+9,4%), белокочанную капусту (+8,2%), морковь (+4,7%) и репчатый лук (+1,7%). В то же время цены снизились на свежий сладкий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%). В ведомстве отметили рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию на 1,4%, в том числе на пшеничный и ржаной хлеб (+1,6%) и сдобные булочные изделия (+1,1%). Снизились цены на рис и крупу гречневую (-1,2%), яйца куриные подешевели на 4%, мясо кур - на 1,6%. Росстат также зафиксировал рост цен на мороженную неразделанную рыбу (+3%), мороженную разделанную рыбу (кроме лососевых пород, +2,4%), соленую, маринованную и копченую рыбу (+1,8%), рыбное филе (+1,6%), рыбные консервы в томатном соусе (+1,5%), соленые и копченые рыбные деликатесы и соленую сельдь (+1,4%), охлажденную мороженную разделанную рыбу лососевых пород и соленое филе сельди (+1,3%). Из алкогольной продукции цены выросли на пиво (+1,9%), водку (+1,7%), крепленые вина (+1,5%) и игристые вина (+1,3%), сообщили в ведомстве.

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