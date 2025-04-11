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Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте
Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте - 11.04.2025, ПРАЙМ
Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте
Картофель в марте текущего года подорожал на 17,2%, а огурцы подешевели на 26,3%, следует из материалов Росстата. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:07+0300
2025-04-11T19:15+0300
экономика
бизнес
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Картофель в марте текущего года подорожал на 17,2%, а огурцы подешевели на 26,3%, следует из материалов Росстата. По данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,25%, в том числе свеклу (+9,9%), помидоры (+9,4%), белокочанную капусту (+8,2%), морковь (+4,7%) и репчатый лук (+1,7%). В то же время цены снизились на свежий сладкий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%). В ведомстве отметили рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию на 1,4%, в том числе на пшеничный и ржаной хлеб (+1,6%) и сдобные булочные изделия (+1,1%). Снизились цены на рис и крупу гречневую (-1,2%), яйца куриные подешевели на 4%, мясо кур - на 1,6%. Росстат также зафиксировал рост цен на мороженную неразделанную рыбу (+3%), мороженную разделанную рыбу (кроме лососевых пород, +2,4%), соленую, маринованную и копченую рыбу (+1,8%), рыбное филе (+1,6%), рыбные консервы в томатном соусе (+1,5%), соленые и копченые рыбные деликатесы и соленую сельдь (+1,4%), охлажденную мороженную разделанную рыбу лососевых пород и соленое филе сельди (+1,3%). Из алкогольной продукции цены выросли на пиво (+1,9%), водку (+1,7%), крепленые вина (+1,5%) и игристые вина (+1,3%), сообщили в ведомстве.
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бизнес, москва, росстат
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Росстат
19:07 11.04.2025 (обновлено: 19:15 11.04.2025)
 
Росстат раскрыл динамику цен на продукты в марте

Росстат: картофель в марте подорожал на 17,2%, огурцы подешевели на 26,3%

© fotolia.com / adisa#Овощи на рынке
#Овощи на рынке - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / adisa
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Картофель в марте текущего года подорожал на 17,2%, а огурцы подешевели на 26,3%, следует из материалов Росстата.
По данным статистической службы, за указанный период цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,25%, в том числе свеклу (+9,9%), помидоры (+9,4%), белокочанную капусту (+8,2%), морковь (+4,7%) и репчатый лук (+1,7%).
В то же время цены снизились на свежий сладкий перец (-7,9%), апельсины (-3,3%), груши (-2,3%).
В ведомстве отметили рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию на 1,4%, в том числе на пшеничный и ржаной хлеб (+1,6%) и сдобные булочные изделия (+1,1%).
Снизились цены на рис и крупу гречневую (-1,2%), яйца куриные подешевели на 4%, мясо кур - на 1,6%.
Росстат также зафиксировал рост цен на мороженную неразделанную рыбу (+3%), мороженную разделанную рыбу (кроме лососевых пород, +2,4%), соленую, маринованную и копченую рыбу (+1,8%), рыбное филе (+1,6%), рыбные консервы в томатном соусе (+1,5%), соленые и копченые рыбные деликатесы и соленую сельдь (+1,4%), охлажденную мороженную разделанную рыбу лососевых пород и соленое филе сельди (+1,3%).
Из алкогольной продукции цены выросли на пиво (+1,9%), водку (+1,7%), крепленые вина (+1,5%) и игристые вина (+1,3%), сообщили в ведомстве.
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты
19 марта, 19:35
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАРосстат
 
 
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