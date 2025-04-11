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Инфляция в России в марте составила 0,65% в месячном выражении

Инфляция в России в марте составила 0,65% в месячном выражении - 11.04.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России в марте составила 0,65% в месячном выражении

Инфляция в России в марте составила 0,65% в месячном выражении против 0,81% в феврале, а в годовом - 10,34% против 10,06% месяцем ранее, сообщил в пятницу... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T19:09+0300

2025-04-11T19:09+0300

2025-04-11T19:09+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России в марте составила 0,65% в месячном выражении против 0,81% в феврале, а в годовом - 10,34% против 10,06% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В марте 2025 года по сравнению с февралем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,65%, по сравнению с декабрем 2024 года – 102,71%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в марте цены выросли на 0,83% в месячном выражении против 1,27% в феврале; в годовом - на 12,42%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,14% (месяцем ранее - на 0,26%), а в годовом выражении - на 5,93%. Услуги в марте выросли в цене на 1,01% к февралю и на 12,87% - к марту прошлого года. По итогам года Банк России ждет замедления инфляции до 7-8% с 9,52% в 2024 году.

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россия, мировая экономика, москва, росстат, банк россия