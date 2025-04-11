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Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году
Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году - 11.04.2025, ПРАЙМ
Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году
Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3% с 4,1%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 4,5% в годовом выражении... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T19:16+0300
2025-04-11T19:16+0300
экономика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3% с 4,1%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 4,5% в годовом выражении после роста на 3,3% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2024 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы. "Объем ВВП России за 2024 год составил в текущих ценах 201,152 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,3%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2023 года – 109,3%", - говорится в документе. Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2024 года ускорился до 4,5% в годовом выражении после роста на 3,3% в третьем, пишет статведомство. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 3,1%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными службы, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала рост на 5,4%, как и по прежней оценке; во втором ВВП - на 4,3% против прежних 4,1%.
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россия, москва, рф, росстат
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Росстат
19:16 11.04.2025
 
Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году

Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3% с 4,1%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк! Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3% с 4,1%; в четвертом квартале прошлого года рост ВВП ускорился до 4,5% в годовом выражении после роста на 3,3% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.
Росстат в пятницу опубликовал вторую оценку по росту ВВП за 2024 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы.
"Объем ВВП России за 2024 год составил в текущих ценах 201,152 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года составил 104,3%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2023 года – 109,3%", - говорится в документе.
Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2024 года ускорился до 4,5% в годовом выражении после роста на 3,3% в третьем, пишет статведомство. Прежняя оценка роста в третьем квартале составляла 3,1%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными службы, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала рост на 5,4%, как и по прежней оценке; во втором ВВП - на 4,3% против прежних 4,1%.
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФРосстат
 
 
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