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"Рынки трясет". Раскрыто, что будет с ценами и курсом в ближайшие месяцы

"Рынки трясет". Раскрыто, что будет с ценами и курсом в ближайшие месяцы - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Рынки трясет". Раскрыто, что будет с ценами и курсом в ближайшие месяцы

Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин, которые нанесли урон и самим Соединенным Штатам, говорится в материале агентства РИА Новости. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T08:39+0300

2025-04-11T08:39+0300

2025-04-11T08:39+0300

экономика

сша

рынок

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки трясет на фоне очередного повышения пошлин, которые нанесли урон и самим Соединенным Штатам, говорится в материале агентства РИА Новости."Рынок лихорадит с тех пор, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. Под раздачу попали более 200 государств", - сказано в публикации агентства.В АТР индексы рухнули, а в Китае и Гонконге они показали самое крупное падение с 2008 года. Акции китайских компаний в Гонконге цены упали на 28,9%, 22,1%, 21,9% и 18,2%. Генеральный директор BlackRock предупредил, что политика высоких тарифов может вызвать недоверие и снижение рынков еще на 20%.Тем не менее, президент США отложил реализацию плана на 90 дней для многих стран, после чего индексы в АТР начали показывать рост. Экономисты считают, что это временный эффект, и с возобновлением протекционистских мер мировой рынок столкнется с серьёзным ущербом.Опрошенные изданием эксперты полагают, что снижение инвестиционной активности, рост социальной напряженности, понижение покупательной способности и увеличение издержек для малого и среднего бизнеса станут результатом глобальной перестройки экономики.Пертурбации в мировой экономике могут повлиять на Россию, вызвав сокращение валютной выручки и давление на курс рубля, а также повышение инфляции, заключили в издании.

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сша, рынок