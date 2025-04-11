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Российский рынок акций растет днем в пятницу

Российский рынок акций растет днем в пятницу - 11.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет днем в пятницу

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в пятницу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:19+0300

2025-04-11T15:19+0300

2025-04-11T15:19+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в пятницу, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.07 мск рос на 2,1%, до 2 821,12 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,09%, до 63,39 доллара за баррель. "Российский рынок акций торгуется в смешанном режиме, инвесторы оценивают поток корпоративных новостей и следят за глобальной экономической повесткой. Сегодня новостной геополитический фон положительный, и индекс Мосбиржи прибавляет более 2% к середине дня", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". Настроения на мировых площадках остаются напряженными на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, что поддерживает спрос на защитные активы, включая золото, котировки которого обновили сегодня исторические максимумы, добавляет он. "Золото, нефть и промышленные металлы и другие экспортные товары дорожают. Настроения на внешних к России торговых площадках стали более позитивными после того, как Дональд Трамп неожиданно отложил на 90 дней "взаимные" тарифы для более чем 75 стран, а на следующий день Трамп намекнул, что этот период может продлеваться. Все более или менее успокоились, предоставив Китаю в одиночку противостоять нажиму США", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". В минусе среди индексных акций не осталось практически никого, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Аэрофлот" дорожает более чем на 4% на перспективе отмены санкций против компании, если России удастся договориться с США о возобновлении прямого авиасообщения, отмечает Калачев. В лидерах роста - акции "Самолета" (+4,92%), Московского кредитного банка (+4,46%), "СПБ Биржи" (+4,37%), "Аэрофлота" (+4,05%), НЛМК (+3,67%). "Сервис недвижимости "Самолет Плюс" подтверждает планы по выходу на IPO в конце текущего или начале будущего года, что способствует покупкам акций материнской ГК "Самолет", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ПИКа (-0,79%), "Акрона" (-0,66%), "Магнита" (-0,27%), "Газпром нефти" (-0,2%), ЛСР (-0,08%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что индекс Московской биржи завершит торги в диапазоне 2750-2850 пунктов. "Ожидаем индекс Мосбиржи к завершению дневной сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов",- говорит Калачев из ФГ "Финам".

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рынки, торги, акции, сша