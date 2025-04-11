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Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе - 11.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают ослабления рубля к юаню и доллару на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, к евро рубль... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T22:36+0300

2025-04-11T22:36+0300

2025-04-11T22:36+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, к евро рубль укрепится, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,25% - до 2823 пунктов. Нефть марки Brent при этом подешевеет в пределах 0,5 доллара - до 64,33 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,13 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 27 копеек и составит 11,52 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 45 копеек, до 84,45 рублей, евро снизится на 84 копейки, до 95,38 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Уходящая неделя выдалась волатильной и у нас, и на зарубежных биржах. Мировые рынки продолжает лихорадить из-за эскалации тарифной войны. Индекс Мосбиржи побывал ниже 2600 пунктов, однако смог быстро восстановиться в район 2800 пунктов. Поддержку оказал новостной фон – Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе в полном введении новых пошлин для 75 стран. Нефть после этого оттолкнулась от 4-летних минимумов, вернувшись выше 60 долларов", - говорит Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Пока довольно сложно предсказать, по какому сценарию дальше будет развиваться глобальное торговое противостояние, отметил он. "Очевидно, что бесконечно повышать ставки стороны не смогут, иначе все столкнутся с серьезными негативными последствиями, включая сами США. Поэтому в ближайшие недели инвесторы будут ждать сигналов готовности государств к переговорам для урегулирования торговых дисбалансов", - пояснил Шепелев. "Российский рынок на предстоящей неделе будет оценивать не только геополитические новости, но и целый ряд экономической статистики, которая выйдет перед "неделей тишины" Банка России. Так, помимо традиционных недельных данных по инфляции, выйдут апрельские инфляционные ожидания населения и бизнеса, мартовские данные по кредитованию, обзор ЦБ "О чем говорят тренды" и оценка регулятора по сезонно-скорректированной инфляции в марте", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Настроения на мировом финансовом рынке продолжают определяться геополитическими новостями и активностью в этом направления администрации президента США. Временная заморозка введения повышенных торговых пошлин США к ряду стран привела к росту фондовых индексов, которые компенсировали около половины своего падения. В числе лидеров восстановительного роста оказались компании из высокотехнологического сегмента, которые ранее с опережением рынка теряли позиции",- говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Тем не менее, ряд повышенных пошлин для основных торговых партнеров США был оставлен в силе, а для Китая вовсе был введен "запретительный" уровень, поэтому даже в такой конфигурации текущее восстановления рынков выглядит скорее спекулятивным, чем фундаментально обоснованным, добавил он. "Поддержку могут оказать и новости по геополитике. Переговоры между РФ и США проходят достаточно конструктивно. И сегодняшний визит спецпредставителя Стивена Уиткоффа в Россию, вполне возможно, может порадовать рынок каким-то прогрессом", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ У рубля есть потенциал к ослаблению на фоне заметно снизившихся цен на сырье, считает Григорьев. "Временная поддержка со стороны выросших продаж валюты ЦБ будет постепенно ослабевать (в более долгосрочной перспективе операции по бюджетному правилу нейтральны для рубля), и курс способен вернуться выше 11,6 рубля за юань", - добавляет он. На следующей неделе рубль может показать устойчивость к доллару и частично отыграть потери к евро – европейская валюта выглядит уже перегретой, считает Локтюхов. "Юань на Мосбирже может инерционно остаться в диапазоне 11,3-11,5 рубля" - оценивает он. В целом же геополитические факторы по-прежнему продолжат влиять на курс рубля, резюмирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС после достижения минимумов с декабря прошлого года (2598 пунктов) и февраля текущего года (957 пунктов) соответственно готовы прибавить около 1,6% и 0,8% в рамках технического отскока. Рынок на фоне поступления неоднозначных сигналов в отношении торговых войн, а также более низких цен на нефть оставался волатильным, ожидая в том числе новых геополитических сигналов", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок прежде всего будет следовать за динамикой сырьевых цен, а также реагировать на сигналы ЦБ, переговорного процесса между РФ и США и изменение валютных курсов. Краткосрочно в индексе Мосбиржи вероятна боковая динамика", – отметил Шепелев. Из важных событий и публикаций предстоящей недели отметим ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, которые выйдут в понедельник и вторник соответственно, добавил он. "Рынки сохранят высочайший уровень волатильности, остро реагируя практически на все поступающие данные. Первыми, вероятно, нащупают дно сырьевые рынки. Что касается фондового рынка, то экватор сезона отчетности американский рынок пройдет лишь на рубеже апреля-мая, поэтому процесс поиска точки равновесия здесь может затянуться", - отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Если статистика снизит в глазах инвесторов вероятность скорого смягчения ДКП, индекс Мосбиржи вернется ниже 2800 пунктов, а индекс RGBI рискует опуститься к 107 пунктам. У рубля тем временем есть потенциал к ослаблению на фоне заметно снизившихся цен на сырье", - рассказал Григорьев.

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рынки, акции, индексы, сша, рф, китай, евгений локтюхов, дональд трамп, владимир евстифеев, мосбиржа, "бкс мир инвестиций"