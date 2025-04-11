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В Словакии поддержали идею референдума по выходу из антироссийских санкций - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В Словакии поддержали идею референдума по выходу из антироссийских санкций
В Словакии поддержали идею референдума по выходу из антироссийских санкций - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Словакии поддержали идею референдума по выходу из антироссийских санкций
Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко поддержал петицию о... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:53+0300
2025-04-11T14:53+0300
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БРАТИСЛАВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко поддержал петицию о проведении в республике референдума о выходе страны из европейских санкций против РФ. “Мы посмотрели петицию о проведении референдума по вопросу отмены санкций (против РФ - ред.)... Я как председатель SNS всегда старался поддерживать хорошие идеи, а это действительно отличная идея”, - сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу. Он поблагодарил организаторов сбора подписей под этой петицией и заверил, что его партия готова к сотрудничеству с теми, кто отстаивает национальные интересы Словакии. “Призываю членов нашей партии и наших сторонников, чтобы этот (подписной) лист распечатали и подписали”, - сказал Данко. Он сообщил, что его партия предложила парламенту постановление, в котором призывает правительство Словакии блокировать санкции против России. Сбор подписей для проведения референдума по выходу Словакии из антироссийских санкций ведет словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. Он предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". По последним данным, политику уже удалось собрать порядка 310 тысяч подписей. Слота говорил, что необходимо стремиться, если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо было собрать не менее 350 тысяч подписей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, мировая экономика, словакия, рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, РФ
14:53 11.04.2025
 
В Словакии поддержали идею референдума по выходу из антироссийских санкций

Вице-спикер парламента Словакии Данко поддержал петицию об отмене санкций против России

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко поддержал петицию о проведении в республике референдума о выходе страны из европейских санкций против РФ.
“Мы посмотрели петицию о проведении референдума по вопросу отмены санкций (против РФ - ред.)... Я как председатель SNS всегда старался поддерживать хорошие идеи, а это действительно отличная идея”, - сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
Он поблагодарил организаторов сбора подписей под этой петицией и заверил, что его партия готова к сотрудничеству с теми, кто отстаивает национальные интересы Словакии.
“Призываю членов нашей партии и наших сторонников, чтобы этот (подписной) лист распечатали и подписали”, - сказал Данко.
Он сообщил, что его партия предложила парламенту постановление, в котором призывает правительство Словакии блокировать санкции против России.
Сбор подписей для проведения референдума по выходу Словакии из антироссийских санкций ведет словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. Он предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". По последним данным, политику уже удалось собрать порядка 310 тысяч подписей. Слота говорил, что необходимо стремиться, если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо было собрать не менее 350 тысяч подписей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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