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Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами - 11.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами
Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:46+0300
2025-04-11T16:46+0300
2025-04-11T16:46+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать код из смс и получают доступ к "Госуслугам", говорится в сообщении на сайте Сбербанка. "Мошенники звонят, представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают, что истекает срок бесплатного хранения заказа в пункте выдачи. Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ", - сказано в сообщении. Также указывается, что оформить отмену заказа злоумышленники просят и при использовании ещё одного варианта подобной схемы: пользователя убеждают, что при транспортировке, якобы, посылка была повреждена или испорчена. Отмечается, что для "решения проблемы" злоумышленники просят назвать код из смс, но в реальности приходит смс из "Госуслуг". "Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы. Злоумышленники могут изменить их и реквизиты для оплаты пособий, подать заявку на кредит", - предупреждают в банке. В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. "Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись", - заключается в сообщении.
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финансы, банки, москва, сбербанк
Мошенничество, Финансы, Банки, МОСКВА, Сбербанк
Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами
"Сбер": мошенники под видом сотрудников маркетплейсов просят назвать код из смс
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать код из смс и получают доступ к "Госуслугам", говорится в сообщении на сайте Сбербанка.
"Мошенники звонят, представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают, что истекает срок бесплатного хранения заказа в пункте выдачи. Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ", - сказано в сообщении.
Также указывается, что оформить отмену заказа злоумышленники просят и при использовании ещё одного варианта подобной схемы: пользователя убеждают, что при транспортировке, якобы, посылка была повреждена или испорчена.
Отмечается, что для "решения проблемы" злоумышленники просят назвать код из смс, но в реальности приходит смс из "Госуслуг".
"Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы. Злоумышленники могут изменить их и реквизиты для оплаты пособий, подать заявку на кредит", - предупреждают в банке.
В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. "Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись", - заключается в сообщении.
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