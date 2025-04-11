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Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами

Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами - 11.04.2025, ПРАЙМ

Сбербанк предупредил о новых способах мошенничества с заказами

Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T16:46+0300

2025-04-11T16:46+0300

2025-04-11T16:46+0300

мошенничество

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сбербанк

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников маркетплейсов стали звонить своим потенциальным жертвам и сообщать о "проблемах" с заказом, для решения которых просят назвать код из смс и получают доступ к "Госуслугам", говорится в сообщении на сайте Сбербанка. "Мошенники звонят, представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают, что истекает срок бесплатного хранения заказа в пункте выдачи. Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ", - сказано в сообщении. Также указывается, что оформить отмену заказа злоумышленники просят и при использовании ещё одного варианта подобной схемы: пользователя убеждают, что при транспортировке, якобы, посылка была повреждена или испорчена. Отмечается, что для "решения проблемы" злоумышленники просят назвать код из смс, но в реальности приходит смс из "Госуслуг". "Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы. Злоумышленники могут изменить их и реквизиты для оплаты пособий, подать заявку на кредит", - предупреждают в банке. В Сбербанке также подчеркнули, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи. "Не предоставляйте свои персональные данные и коды из смс незнакомцам по телефону, кем бы они ни представлялись", - заключается в сообщении.

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