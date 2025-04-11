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В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин

В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин - 11.04.2025, ПРАЙМ

В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин

Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T10:02+0300

2025-04-11T10:02+0300

2025-04-11T10:02+0300

экономика

китай

пекин

сша

си цзиньпин

дональд трамп

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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине. "В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", - заметил китайский лидер.Он также отметил, что Китай всегда опирался на свою силу, упорство и трудолюбие в своем развитии, не полагаясь на чужую помощь и не боясь необоснованного давления.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составит 10%, но большинство стран столкнулись с более высокими ставками, которые были рассчитаны на основе дефицита торгового баланса США с каждой конкретной страной.

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китай

пекин

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китай, пекин, сша, си цзиньпин, дональд трамп