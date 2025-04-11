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Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает удивления, с которым страны Евросоюза и всего мира... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:30+0300
2025-04-11T15:30+0300
экономика
сша
венгрия
петер сийярто
ес
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает удивления, с которым страны Евросоюза и всего мира воспринимают пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, поскольку их стоило ожидать. "Должен сказать, я действительно удивлен, что многие деятели мировой политики, мировой экономики и многие деятели в Брюсселе ведут себя так, будто это (пошлины США - ред.) было чем-то удивительным. Президентские выборы в США состоялись в ноябре, кампания длилась почти год. Все знали, чего ожидать от обоих кандидатов. После победы президента Трампа на выборах... для всех стало очевидно, что он будет проводить политическую и экономическую стратегию, основанную на патриотизме", - сказал Сийярто, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, "в арсенале патриотической экономической политики есть пошлины и тарифы, а это значит, что рано или поздно - скорее рано - ими воспользуются". "Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, почему коллеги в Брюсселе и где-либо еще в мире были удивлены произошедшим", - подчеркнул он. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт призывал Еврокомиссию еще ранее начать с США переговоры, чтобы избежать введения пошлин, и это должны были быть "серьезные предложения, а не болтовня", но руководство ЕК "совершило большую ошибку", не справившись с этой задачей.
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сша, венгрия, петер сийярто, ес
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
15:30 11.04.2025
 
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что удивлен реакцией ЕС на пошлины США

© Фото : MTIМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : MTI
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает удивления, с которым страны Евросоюза и всего мира воспринимают пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, поскольку их стоило ожидать.
"Должен сказать, я действительно удивлен, что многие деятели мировой политики, мировой экономики и многие деятели в Брюсселе ведут себя так, будто это (пошлины США - ред.) было чем-то удивительным. Президентские выборы в США состоялись в ноябре, кампания длилась почти год. Все знали, чего ожидать от обоих кандидатов. После победы президента Трампа на выборах... для всех стало очевидно, что он будет проводить политическую и экономическую стратегию, основанную на патриотизме", - сказал Сийярто, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
По его словам, "в арсенале патриотической экономической политики есть пошлины и тарифы, а это значит, что рано или поздно - скорее рано - ими воспользуются".
"Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, почему коллеги в Брюсселе и где-либо еще в мире были удивлены произошедшим", - подчеркнул он.
Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт призывал Еврокомиссию еще ранее начать с США переговоры, чтобы избежать введения пошлин, и это должны были быть "серьезные предложения, а не болтовня", но руководство ЕК "совершило большую ошибку", не справившись с этой задачей.
США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
В МТЦ предупредили о снижении мирового ВВП из-за пошлин
13:01
 
ЭкономикаСШАВЕНГРИЯПетер СийяртоЕС
 
 
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