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Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США - 11.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает удивления, с которым страны Евросоюза и всего мира... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:30+0300
2025-04-11T15:30+0300
2025-04-11T15:30+0300
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает удивления, с которым страны Евросоюза и всего мира воспринимают пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, поскольку их стоило ожидать. "Должен сказать, я действительно удивлен, что многие деятели мировой политики, мировой экономики и многие деятели в Брюсселе ведут себя так, будто это (пошлины США - ред.) было чем-то удивительным. Президентские выборы в США состоялись в ноябре, кампания длилась почти год. Все знали, чего ожидать от обоих кандидатов. После победы президента Трампа на выборах... для всех стало очевидно, что он будет проводить политическую и экономическую стратегию, основанную на патриотизме", - сказал Сийярто, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, "в арсенале патриотической экономической политики есть пошлины и тарифы, а это значит, что рано или поздно - скорее рано - ими воспользуются". "Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, почему коллеги в Брюсселе и где-либо еще в мире были удивлены произошедшим", - подчеркнул он. Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт призывал Еврокомиссию еще ранее начать с США переговоры, чтобы избежать введения пошлин, и это должны были быть "серьезные предложения, а не болтовня", но руководство ЕК "совершило большую ошибку", не справившись с этой задачей.
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сша, венгрия, петер сийярто, ес
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что удивлен реакцией ЕС на пошлины США
АНТАЛЬЯ, 11 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает удивления, с которым страны Евросоюза и всего мира воспринимают пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, поскольку их стоило ожидать.
"Должен сказать, я действительно удивлен, что многие деятели мировой политики, мировой экономики и многие деятели в Брюсселе ведут себя так, будто это (пошлины США - ред.) было чем-то удивительным. Президентские выборы в США состоялись в ноябре, кампания длилась почти год. Все знали, чего ожидать от обоих кандидатов. После победы президента Трампа на выборах... для всех стало очевидно, что он будет проводить политическую и экономическую стратегию, основанную на патриотизме", - сказал Сийярто, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
По его словам, "в арсенале патриотической экономической политики есть пошлины и тарифы, а это значит, что рано или поздно - скорее рано - ими воспользуются".
"Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, почему коллеги в Брюсселе и где-либо еще в мире были удивлены произошедшим", - подчеркнул он.
Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт призывал Еврокомиссию еще ранее начать с США переговоры, чтобы избежать введения пошлин, и это должны были быть "серьезные предложения, а не болтовня", но руководство ЕК "совершило большую ошибку", не справившись с этой задачей.
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