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СМИ: швейцарские политики стремятся к более тесным связям с ЕС
СМИ: швейцарские политики стремятся к более тесным связям с ЕС - 11.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: швейцарские политики стремятся к более тесным связям с ЕС
Швейцарские политики на фоне торговой политики США и общемировой неопределенности стремятся к более тесным связям с ЕС, поскольку понимают, что больше не могут... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:25+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Швейцарские политики на фоне торговой политики США и общемировой неопределенности стремятся к более тесным связям с ЕС, поскольку понимают, что больше не могут сохранять свой нейтральный статус, сообщает издание Financial Times. Один из лидеров Швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут заявил изданию, что страна "больше не может быть островом внутри Европы". "Наступает новая реальность, и мы больше не можем получать выгоду так, как после Второй мировой войны", - заявил он, добавив, что "нет альтернативы, кроме как продолжить переориентацию на Европу". По словам анонимного швейцарского чиновника, сейчас открылось окно, в котором проевропейские голоса Швейцарии могут иметь больше влияния, чем могли бы в иной ситуации. В свою очередь, либеральный депутат верхней палаты парламента Швейцарии Тьерри Поль Буркарт заявил, что сейчас, "когда мир так неопределенен", как никогда важно не нанести ущерб длительным и стабильным отношениям страны с ЕС. Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США. Президента США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Политика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС
СМИ: швейцарские политики стремятся к более тесным связям с ЕС
FT: швейцарские политики стремятся к более тесным связям с Евросоюзом
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Швейцарские политики на фоне торговой политики США и общемировой неопределенности стремятся к более тесным связям с ЕС, поскольку понимают, что больше не могут сохранять свой нейтральный статус, сообщает издание Financial Times.
Один из лидеров Швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут заявил изданию, что страна "больше не может быть островом внутри Европы".
"Наступает новая реальность, и мы больше не можем получать выгоду так, как после Второй мировой войны", - заявил он, добавив, что "нет альтернативы, кроме как продолжить переориентацию на Европу".
По словам анонимного швейцарского чиновника, сейчас открылось окно, в котором проевропейские голоса Швейцарии могут иметь больше влияния, чем могли бы в иной ситуации.
В свою очередь, либеральный депутат верхней палаты парламента Швейцарии Тьерри Поль Буркарт заявил, что сейчас, "когда мир так неопределенен", как никогда важно не нанести ущерб длительным и стабильным отношениям страны с ЕС.
Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США.
Президента США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В Швейцарии рассказали о торговых переговорах с США