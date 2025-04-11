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СМИ: создание нового оборонного фонда ЕС не получит поддержки

СМИ: создание нового оборонного фонда ЕС не получит поддержки - 11.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: создание нового оборонного фонда ЕС не получит поддержки

Предложение о создании нового оборонного фонда для закупок техники может не получить общей поддержки стран-членов Евросоюза, сообщает издание Politico со... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T11:58+0300

2025-04-11T11:58+0300

2025-04-11T11:58+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Предложение о создании нового оборонного фонда для закупок техники может не получить общей поддержки стран-членов Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС. Согласно изданию, аналитический центр Bruegel подготовил проект совместного межгосударственного оборонного фонда для закупок техники странами-членами ЕС в дополнение к инициативе Еврокомиссии по предоставлению европейским государствам 150 миллиардов евро в виде кредитов на расходы в сфере обороны. "Это предложение (о создании фонда для закупок - ред.) не получит никакой поддержки, нет смысла его обсуждать", - приводит издание слова неназванного дипломата. Как отмечает Politico, страны-члены ЕС по-прежнему не пришли к единому мнению относительно стратегии в сфере обороны и соответствующих расходов. Это связано с тем, что южные страны Евросоюза считают себя отдаленными от потенциального конфликта и не желают существенно увеличивать свои расходы на оборону, добавляет издание.

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украина, ес, нато, politico