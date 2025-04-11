Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/smi-856589158.html
СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном
СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном - 11.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном
США заранее не предупреждали страны "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о намерении провести переговоры с Ираном в Омане, что может сократить возможности | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:42+0300
2025-04-11T12:44+0300
политика
сша
иран
оман
мид
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. США заранее не предупреждали страны "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о намерении провести переговоры с Ираном в Омане, что может сократить возможности стран ЕС по оказанию давления в вопросе иранской ядерной сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех европейских дипломатов. "США не сказали европейским странам о переговорах по ядерной сделке в Омане до того, как президент (США) Дональд Трамп объявил о них во вторник", - говорится в сообщении агентства. Агентство отмечает, что европейские чиновники ранее провели несколько встреч с американскими коллегами по вопросу иранской сделки, однако они были недостаточно глубокими. Кроме того, европейцам было трудно даже организовать встречу с госсекретарем США Марко Рубио, когда тот находился в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО. "Иран считает, что переговоры с "евротройкой" и другими сторонами ядерной сделки могут помочь снизить напряженность из-за ядерной программы и могут быть дополнением к переговорам с США", - сказал агентству неназванный иранский чиновник.
https://1prime.ru/20250410/peregovory-856568809.html
сша
иран
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, оман, мид, ес, нато
Политика, США, ИРАН, ОМАН, МИД, ЕС, НАТО
12:42 11.04.2025 (обновлено: 12:44 11.04.2025)
 
СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном

Reuters: США заранее не предупреждали страны "евротройки" о переговорах с Ираном

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. США заранее не предупреждали страны "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о намерении провести переговоры с Ираном в Омане, что может сократить возможности стран ЕС по оказанию давления в вопросе иранской ядерной сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех европейских дипломатов.
"США не сказали европейским странам о переговорах по ядерной сделке в Омане до того, как президент (США) Дональд Трамп объявил о них во вторник", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что европейские чиновники ранее провели несколько встреч с американскими коллегами по вопросу иранской сделки, однако они были недостаточно глубокими. Кроме того, европейцам было трудно даже организовать встречу с госсекретарем США Марко Рубио, когда тот находился в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО.
"Иран считает, что переговоры с "евротройкой" и другими сторонами ядерной сделки могут помочь снизить напряженность из-за ядерной программы и могут быть дополнением к переговорам с США", - сказал агентству неназванный иранский чиновник.
Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Рубио сообщил о готовящихся переговорах Уиткоффа с представителем Ирана
Вчера, 21:00
 
ПолитикаСШАИРАНОМАНМИДЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала