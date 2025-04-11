https://1prime.ru/20250411/smi-856589158.html

СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном

СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном - 11.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: США заранее не предупреждали "евротройку" о переговорах с Ираном

США заранее не предупреждали страны "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о намерении провести переговоры с Ираном в Омане, что может сократить возможности | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T12:42+0300

2025-04-11T12:42+0300

2025-04-11T12:44+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. США заранее не предупреждали страны "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о намерении провести переговоры с Ираном в Омане, что может сократить возможности стран ЕС по оказанию давления в вопросе иранской ядерной сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех европейских дипломатов. "США не сказали европейским странам о переговорах по ядерной сделке в Омане до того, как президент (США) Дональд Трамп объявил о них во вторник", - говорится в сообщении агентства. Агентство отмечает, что европейские чиновники ранее провели несколько встреч с американскими коллегами по вопросу иранской сделки, однако они были недостаточно глубокими. Кроме того, европейцам было трудно даже организовать встречу с госсекретарем США Марко Рубио, когда тот находился в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО. "Иран считает, что переговоры с "евротройкой" и другими сторонами ядерной сделки могут помочь снизить напряженность из-за ядерной программы и могут быть дополнением к переговорам с США", - сказал агентству неназванный иранский чиновник.

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сша, иран, оман, мид, ес, нато