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Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ
Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ
Китайские разработчики создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ в сложных и... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:16+0300
2025-04-11T14:16+0300
технологии
китай
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китайские разработчики создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ в сложных и экстремальных условиях. Об этом сообщает издание China Daily.По данным издания, разработка принадлежит компании Haishen Medical Technology и была продемонстрирована на недавней выставке медицинского оборудования в Китае. Дрон оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить респираторную поддержку, внутривенные инфузии, мониторинг жизненно важных показателей, дефибрилляцию и удаленный видеомониторинг в режиме реального времени.Как отмечает главный инженер компании-производителя, дрон способен выполнять поисково-спасательные операции с высокой точностью даже в сложных условиях: в море, при температурах от -25 до +46 градусов Цельсия и на высоте до 5000 метров. Помимо этого, аппарат может оказывать первую медицинскую помощь и оперативно транспортировать пострадавших.Сообщается, что вес беспилотника составляет 600 килограммов, при этом он способен нести полезную нагрузку до 300 килограммов.
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технологии, китай, пекин
Технологии, КИТАЙ, Пекин
14:16 11.04.2025
 
Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ

China Daily: Китай разработал первый в мире аварийно-спасательный беспилотник

© РИА Новости . Мария Чаплыгина%Дом Народных собраний Китая
%Дом Народных собраний Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Мария Чаплыгина
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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китайские разработчики создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ в сложных и экстремальных условиях. Об этом сообщает издание China Daily.
По данным издания, разработка принадлежит компании Haishen Medical Technology и была продемонстрирована на недавней выставке медицинского оборудования в Китае. Дрон оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить респираторную поддержку, внутривенные инфузии, мониторинг жизненно важных показателей, дефибрилляцию и удаленный видеомониторинг в режиме реального времени.
Как отмечает главный инженер компании-производителя, дрон способен выполнять поисково-спасательные операции с высокой точностью даже в сложных условиях: в море, при температурах от -25 до +46 градусов Цельсия и на высоте до 5000 метров. Помимо этого, аппарат может оказывать первую медицинскую помощь и оперативно транспортировать пострадавших.
Сообщается, что вес беспилотника составляет 600 килограммов, при этом он способен нести полезную нагрузку до 300 килограммов.
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