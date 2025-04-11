https://1prime.ru/20250411/smi-856595054.html

Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ

Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Китай разработал первый в мире спасательный беспилотник, пишут СМИ

Китайские разработчики создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ в сложных и... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:16+0300

2025-04-11T14:16+0300

2025-04-11T14:16+0300

технологии

китай

пекин

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ПЕКИН, 11 апр – ПРАЙМ. Китайские разработчики создали первый в мире беспилотный летательный аппарат, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ в сложных и экстремальных условиях. Об этом сообщает издание China Daily.По данным издания, разработка принадлежит компании Haishen Medical Technology и была продемонстрирована на недавней выставке медицинского оборудования в Китае. Дрон оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить респираторную поддержку, внутривенные инфузии, мониторинг жизненно важных показателей, дефибрилляцию и удаленный видеомониторинг в режиме реального времени.Как отмечает главный инженер компании-производителя, дрон способен выполнять поисково-спасательные операции с высокой точностью даже в сложных условиях: в море, при температурах от -25 до +46 градусов Цельсия и на высоте до 5000 метров. Помимо этого, аппарат может оказывать первую медицинскую помощь и оперативно транспортировать пострадавших.Сообщается, что вес беспилотника составляет 600 килограммов, при этом он способен нести полезную нагрузку до 300 килограммов.

https://1prime.ru/20250411/isk-856584586.html

китай

пекин

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технологии, китай, пекин