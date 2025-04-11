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Владелец TikTok разрабатывает собственную версию "умных" очков, пишут СМИ

Владелец TikTok разрабатывает собственную версию "умных" очков, пишут СМИ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Владелец TikTok разрабатывает собственную версию "умных" очков, пишут СМИ

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, ведет разработку собственной версии "умных" очков, оснащенных технологией искусственного интеллекта... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T17:01+0300

2025-04-11T17:01+0300

2025-04-11T17:01+0300

технологии

москва

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, ведет разработку собственной версии "умных" очков, оснащенных технологией искусственного интеллекта (ИИ), пишет портал Information. "ByteDance, владелец TikTok, планирует продавать свою собственную версию "умных" очков с искусственным интеллектом", - пишет портал со ссылкой на двух осведомленных источников. Один источник уточняет, что ByteDance, как ожидается, предложит в своих "умных" очках аналогичные возможности по сравнению с Ray-Ban, которые предлагают доступ к чат-боту с ИИ, а также возможность делать фото и видео. Компания Meta* еще в 2021 году представила свои "умные" очки под брендом Ray-Ban. В прошлом году портал сообщал, что Meta* уже добавила в очки ИИ-технологии. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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технологии, москва, рф, bytedance, tiktok