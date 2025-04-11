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Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ
Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ - 11.04.2025, ПРАЙМ
Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ
Великобритания сыграла более существенную, чем ранее было известно, роль в военном планировании ВСУ. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:07+0300
2025-04-11T17:25+0300
политика
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Великобритания сыграла более существенную, чем ранее было известно, роль в военном планировании ВСУ. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что, несмотря на известную поддержку Украины со стороны Великобритании, степень ее участия, включая поездки в Киев, помощь в разработке планов и сбор разведанных о российских войсках, оставалась скрытой.По данным газеты, британские военные были тайно направлены на Украину для оснащения украинских самолетов ракетами Storm Shadow и обучения военнослужащих их использованию. Ранее, в феврале 2022 года, британские военнослужащие уже находились в Киеве для обучения использованию противотанковых установок NLAW. "Хотя британские войска были развернуты на Украине с 2015 года, в феврале 2022 года их пришлось вывести из-за опасений, что Россия может начать атаку в любой момент", - отмечается в статье. Особую роль в передаче разведывательной информации Киеву сыграл глава британской военной разведки Джеймс Хокенхалл. Газета также отмечает, что при содействии Хокенхалла и Бена Уоллеса ВСУ получили установки NLAW. Одно из направлений контрнаступления ВСУ было названо в честь Уоллеса за поставки танков, установок NLAW и ракет Storm Shadow.Сообщается, что Киев заранее уведомил союзников о планах контрнаступления весной 2023 года, однако британцы и американцы сомневались в готовности Украины. Несмотря на это, США решили поддержать украинское наступление. ВСУ задерживали начало контрнаступления, ожидая завершения поставок военной помощи. Союзники подталкивали Киев к наступлению, однако впоследствии американцы выразили недовольство медленными темпами продвижения ВСУ. На этом фоне отношения между Украиной и США ухудшились.Адмирал Тони Радакин пытался сплотить США и Украину. По информации издания, британским военачальникам была предоставлена большая свобода в посещении Украины, в отличие от американских представителей, опасавшихся быть воспринятыми как слишком вовлеченные в конфликт. Радакин встретился с Владимиром Зеленским десять раз.
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мировая экономика, украина, киев, великобритания, бен уоллес, владимир зеленский, сергей лавров, всу, нато, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Бен Уоллес, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ВСУ, НАТО, МИД РФ
17:07 11.04.2025 (обновлено: 17:25 11.04.2025)
 
Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ

Times: Британия сыграла более важную роль в военном планировании ВСУ, чем было известно

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Великобритания сыграла более существенную, чем ранее было известно, роль в военном планировании ВСУ. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что, несмотря на известную поддержку Украины со стороны Великобритании, степень ее участия, включая поездки в Киев, помощь в разработке планов и сбор разведанных о российских войсках, оставалась скрытой.
По данным газеты, британские военные были тайно направлены на Украину для оснащения украинских самолетов ракетами Storm Shadow и обучения военнослужащих их использованию. Ранее, в феврале 2022 года, британские военнослужащие уже находились в Киеве для обучения использованию противотанковых установок NLAW.
"Хотя британские войска были развернуты на Украине с 2015 года, в феврале 2022 года их пришлось вывести из-за опасений, что Россия может начать атаку в любой момент", - отмечается в статье.
Особую роль в передаче разведывательной информации Киеву сыграл глава британской военной разведки Джеймс Хокенхалл. Газета также отмечает, что при содействии Хокенхалла и Бена Уоллеса ВСУ получили установки NLAW. Одно из направлений контрнаступления ВСУ было названо в честь Уоллеса за поставки танков, установок NLAW и ракет Storm Shadow.
Сообщается, что Киев заранее уведомил союзников о планах контрнаступления весной 2023 года, однако британцы и американцы сомневались в готовности Украины. Несмотря на это, США решили поддержать украинское наступление. ВСУ задерживали начало контрнаступления, ожидая завершения поставок военной помощи. Союзники подталкивали Киев к наступлению, однако впоследствии американцы выразили недовольство медленными темпами продвижения ВСУ. На этом фоне отношения между Украиной и США ухудшились.
Адмирал Тони Радакин пытался сплотить США и Украину. По информации издания, британским военачальникам была предоставлена большая свобода в посещении Украины, в отличие от американских представителей, опасавшихся быть воспринятыми как слишком вовлеченные в конфликт. Радакин встретился с Владимиром Зеленским десять раз.
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