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Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ

Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ - 11.04.2025, ПРАЙМ

Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ

Великобритания сыграла более существенную, чем ранее было известно, роль в военном планировании ВСУ. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T17:07+0300

2025-04-11T17:07+0300

2025-04-11T17:25+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Великобритания сыграла более существенную, чем ранее было известно, роль в военном планировании ВСУ. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что, несмотря на известную поддержку Украины со стороны Великобритании, степень ее участия, включая поездки в Киев, помощь в разработке планов и сбор разведанных о российских войсках, оставалась скрытой.По данным газеты, британские военные были тайно направлены на Украину для оснащения украинских самолетов ракетами Storm Shadow и обучения военнослужащих их использованию. Ранее, в феврале 2022 года, британские военнослужащие уже находились в Киеве для обучения использованию противотанковых установок NLAW. "Хотя британские войска были развернуты на Украине с 2015 года, в феврале 2022 года их пришлось вывести из-за опасений, что Россия может начать атаку в любой момент", - отмечается в статье. Особую роль в передаче разведывательной информации Киеву сыграл глава британской военной разведки Джеймс Хокенхалл. Газета также отмечает, что при содействии Хокенхалла и Бена Уоллеса ВСУ получили установки NLAW. Одно из направлений контрнаступления ВСУ было названо в честь Уоллеса за поставки танков, установок NLAW и ракет Storm Shadow.Сообщается, что Киев заранее уведомил союзников о планах контрнаступления весной 2023 года, однако британцы и американцы сомневались в готовности Украины. Несмотря на это, США решили поддержать украинское наступление. ВСУ задерживали начало контрнаступления, ожидая завершения поставок военной помощи. Союзники подталкивали Киев к наступлению, однако впоследствии американцы выразили недовольство медленными темпами продвижения ВСУ. На этом фоне отношения между Украиной и США ухудшились.Адмирал Тони Радакин пытался сплотить США и Украину. По информации издания, британским военачальникам была предоставлена большая свобода в посещении Украины, в отличие от американских представителей, опасавшихся быть воспринятыми как слишком вовлеченные в конфликт. Радакин встретился с Владимиром Зеленским десять раз.

https://1prime.ru/20250411/britaniya-856586161.html

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мировая экономика, украина, киев, великобритания, бен уоллес, владимир зеленский, сергей лавров, всу, нато, мид рф