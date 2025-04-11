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Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT - 11.04.2025, ПРАЙМ
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT
Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:56+0300
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. "В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание. Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Политика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, New York Times
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT
NYT: украинская делегация посетила Вашингтон для переговоров по минеральной сделке
ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам.
"В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание.
Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя.
Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам