https://1prime.ru/20250411/smi-856608634.html

Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT

Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT - 11.04.2025, ПРАЙМ

Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT

Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T18:56+0300

2025-04-11T18:56+0300

2025-04-11T18:57+0300

политика

мировая экономика

вашингтон

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. "В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание. Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://1prime.ru/20250405/ukraina-856410290.html

вашингтон

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, new york times