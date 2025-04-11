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Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT - 11.04.2025, ПРАЙМ
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT
Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T18:56+0300
2025-04-11T18:57+0300
политика
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украина
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джей ди вэнс
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. "В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание. Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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мировая экономика, вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, new york times
Политика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, New York Times
18:56 11.04.2025 (обновлено: 18:57 11.04.2025)
 
Делегация Украины посетила Вашингтон для переговоров по ресурсам, пишет NYT

NYT: украинская делегация посетила Вашингтон для переговоров по минеральной сделке

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам.
"В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание.
Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя.
Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам
5 апреля, 11:45
 
ПолитикаМировая экономикаВАШИНГТОНУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсNew York Times
 
 
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