https://1prime.ru/20250411/solary-856575001.html

"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности"

"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности" - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности"

ГК "Солар" первой в России запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая помогает крупным компаниям доработать или трансформировать... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T06:47+0300

2025-04-11T06:47+0300

2025-04-11T06:47+0300

технологии

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856575001.jpg?1744343257

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ГК "Солар" первой в России запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая помогает крупным компаниям доработать или трансформировать киберзащиту цифровой среды, в том числе провести аудит ландшафта информационной безопасности, подобрать решения и подрядчиков, рассказали РИА Новости в компании. "Солар" объявляет о запуске услуги "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая поможет крупному бизнесу реализовывать масштабные проекты по обеспечению киберустойчивости. Архитектор возьмет на себя ответственность за все процессы построения защищенной цифровой среды – аудит ИБ-ландшафта, разработку архитектуры, вендоронезависимый выбор технических решений, оркестрацию подрядчиков и финальный результат", - сказали в компании. Компания уже начинает прорабатывать концепции услуги для организаций госсектора, машиностроения, металлургии и транспорта. Как объяснил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков, "Архитектор" позволяет "собрать воедино работающий конструктор из множества различных подходов и технологий". Для компаний это будет актуально, в том числе, в процессе преобразования бизнеса: например, при масштабировании, создании или приобретении дочерних структур, технической модернизации предприятий. "Согласно западным исследованиям за 2023-2024 гг., 60% ИБ-директоров считают, что их меры по защите не помогают в полной мере предотвратить атаки и утечки данных. Еще 44% CISO сообщают о трудностях при интеграции различных систем безопасности, а 42% – о плохой координации между командами", - отметили в ГК "Солар". "Российские компании сталкиваются с похожими проблемами, которые сопровождаются и растущими киберугрозами, требующими системного подхода к построению ИБ, и при этом – отсутствием одного вендора, способного закрыть все потребности в киберзащите крупной организации", - добавили в компании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва