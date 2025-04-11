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"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности"
"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности" - 11.04.2025, ПРАЙМ
"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности"
ГК "Солар" первой в России запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая помогает крупным компаниям доработать или трансформировать... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:47+0300
2025-04-11T06:47+0300
2025-04-11T06:47+0300
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ГК "Солар" первой в России запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая помогает крупным компаниям доработать или трансформировать киберзащиту цифровой среды, в том числе провести аудит ландшафта информационной безопасности, подобрать решения и подрядчиков, рассказали РИА Новости в компании.
"Солар" объявляет о запуске услуги "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая поможет крупному бизнесу реализовывать масштабные проекты по обеспечению киберустойчивости. Архитектор возьмет на себя ответственность за все процессы построения защищенной цифровой среды – аудит ИБ-ландшафта, разработку архитектуры, вендоронезависимый выбор технических решений, оркестрацию подрядчиков и финальный результат", - сказали в компании.
Компания уже начинает прорабатывать концепции услуги для организаций госсектора, машиностроения, металлургии и транспорта. Как объяснил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков, "Архитектор" позволяет "собрать воедино работающий конструктор из множества различных подходов и технологий".
Для компаний это будет актуально, в том числе, в процессе преобразования бизнеса: например, при масштабировании, создании или приобретении дочерних структур, технической модернизации предприятий.
"Согласно западным исследованиям за 2023-2024 гг., 60% ИБ-директоров считают, что их меры по защите не помогают в полной мере предотвратить атаки и утечки данных. Еще 44% CISO сообщают о трудностях при интеграции различных систем безопасности, а 42% – о плохой координации между командами", - отметили в ГК "Солар".
"Российские компании сталкиваются с похожими проблемами, которые сопровождаются и растущими киберугрозами, требующими системного подхода к построению ИБ, и при этом – отсутствием одного вендора, способного закрыть все потребности в киберзащите крупной организации", - добавили в компании.
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технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
"Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности"
ГК "Солар" запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности"
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ГК "Солар" первой в России запустила услугу "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая помогает крупным компаниям доработать или трансформировать киберзащиту цифровой среды, в том числе провести аудит ландшафта информационной безопасности, подобрать решения и подрядчиков, рассказали РИА Новости в компании.
"Солар" объявляет о запуске услуги "Архитектор комплексной кибербезопасности", которая поможет крупному бизнесу реализовывать масштабные проекты по обеспечению киберустойчивости. Архитектор возьмет на себя ответственность за все процессы построения защищенной цифровой среды – аудит ИБ-ландшафта, разработку архитектуры, вендоронезависимый выбор технических решений, оркестрацию подрядчиков и финальный результат", - сказали в компании.
Компания уже начинает прорабатывать концепции услуги для организаций госсектора, машиностроения, металлургии и транспорта. Как объяснил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков, "Архитектор" позволяет "собрать воедино работающий конструктор из множества различных подходов и технологий".
Для компаний это будет актуально, в том числе, в процессе преобразования бизнеса: например, при масштабировании, создании или приобретении дочерних структур, технической модернизации предприятий.
"Согласно западным исследованиям за 2023-2024 гг., 60% ИБ-директоров считают, что их меры по защите не помогают в полной мере предотвратить атаки и утечки данных. Еще 44% CISO сообщают о трудностях при интеграции различных систем безопасности, а 42% – о плохой координации между командами", - отметили в ГК "Солар".
"Российские компании сталкиваются с похожими проблемами, которые сопровождаются и растущими киберугрозами, требующими системного подхода к построению ИБ, и при этом – отсутствием одного вендора, способного закрыть все потребности в киберзащите крупной организации", - добавили в компании.