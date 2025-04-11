https://1prime.ru/20250411/stal-856587929.html
В России снизилось производство стали
В России снизилось производство стали - 11.04.2025, ПРАЙМ
В России снизилось производство стали
Производство стали в России в первом квартале 2025 года снизилось на 0,7%, до 17,5 миллиона тонн, а в марте снижение составило 1,9%, до 6 миллиона тонн,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T12:14+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Производство стали в России в первом квартале 2025 года снизилось на 0,7%, до 17,5 миллиона тонн, а в марте снижение составило 1,9%, до 6 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорации Чермет". Производство проката в январе-марте уменьшилось на 3%, до 14,8 миллиона тонн, чугуна - на 4,5%, до 12,9 миллиона тонн. Выпуск стальных труб достиг 2,8 миллиона тонн, что на 2,7% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды за первые три месяца текущего года сократилась на 6,6% и составила 26,9 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого снизился на 6,7%, до 5,9 миллиона тонн. В марте выпуск проката составил 5,1 миллиона тонн (-4,8% в годовом выражении), чугуна - 4,4 миллиона тонн (-6,2%). Производство стальных труб выросло на 0,4%, до 1 миллиона тонн. Добыча железной руды в марте снизилась на 10,6%, до 9,3 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого упал на 8,5%, до 2 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты компании ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, а также экономические и трудовые показатели.
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бизнес, промышленность
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Производство стали в России в первом квартале 2025 года снизилось на 0,7%, до 17,5 миллиона тонн, а в марте снижение составило 1,9%, до 6 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорации Чермет".
Производство проката в январе-марте уменьшилось на 3%, до 14,8 миллиона тонн, чугуна - на 4,5%, до 12,9 миллиона тонн. Выпуск стальных труб достиг 2,8 миллиона тонн, что на 2,7% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды за первые три месяца текущего года сократилась на 6,6% и составила 26,9 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого снизился на 6,7%, до 5,9 миллиона тонн.
В марте выпуск проката составил 5,1 миллиона тонн (-4,8% в годовом выражении), чугуна - 4,4 миллиона тонн (-6,2%). Производство стальных труб выросло на 0,4%, до 1 миллиона тонн. Добыча железной руды в марте снизилась на 10,6%, до 9,3 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого упал на 8,5%, до 2 миллиона тонн.
"Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты компании ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, а также экономические и трудовые показатели.
"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в России