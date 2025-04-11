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Украина собирается производить аналоги спутниковых терминалов Starlink - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Украина собирается производить аналоги спутниковых терминалов Starlink
Украина собирается производить аналоги спутниковых терминалов Starlink - 11.04.2025, ПРАЙМ
Украина собирается производить аналоги спутниковых терминалов Starlink
Украина получит возможность производить аналоги спутниковых терминалов Starlink. Об этом заявил Дмитрий Стеценко, генеральный директор украинской компании... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T21:18+0300
2025-04-11T21:18+0300
политика
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Украина получит возможность производить аналоги спутниковых терминалов Starlink. Об этом заявил Дмитрий Стеценко, генеральный директор украинской компании Stetman, специализирующейся на производстве тактических систем спутниковой связи.Стеценко сообщил в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) о подписании соглашения между Stetman (Украина) и Requtech (Швеция) о лицензионном серийном производстве передовых спутниковых терминалов для платформ LEO и Intelsat (GEO) на Украине. По его словам, речь идет о плоских терминалах, схожих с автомобильными Starlink от Starmod и Intellian OneWeb (LEO)."Благодаря этому Украина будет иметь не только альтернативы Starlink,… но и собственное производство спутникового оборудования", - заявил он.Starlink представляет собой спутниковую сеть, принадлежащую компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Сеть предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.Ранее британская газета Inews, ссылаясь на слова украинского командира, сообщала о риске потери связи для более половины подразделений ВСУ в случае отключения систем спутникового интернета Starlink на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, украина, москва, швеция, starlink, facebook, spacex
Политика, Технологии, УКРАИНА, МОСКВА, ШВЕЦИЯ, Starlink, Facebook, SpaceX
21:18 11.04.2025
 
Украина собирается производить аналоги спутниковых терминалов Starlink

Глава Stetman Стеценко: Украина сможет производить аналоги спутниковых терминалов Starlink

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Украина получит возможность производить аналоги спутниковых терминалов Starlink. Об этом заявил Дмитрий Стеценко, генеральный директор украинской компании Stetman, специализирующейся на производстве тактических систем спутниковой связи.
Стеценко сообщил в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) о подписании соглашения между Stetman (Украина) и Requtech (Швеция) о лицензионном серийном производстве передовых спутниковых терминалов для платформ LEO и Intelsat (GEO) на Украине. По его словам, речь идет о плоских терминалах, схожих с автомобильными Starlink от Starmod и Intellian OneWeb (LEO).
"Благодаря этому Украина будет иметь не только альтернативы Starlink,… но и собственное производство спутникового оборудования", - заявил он.
Starlink представляет собой спутниковую сеть, принадлежащую компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Сеть предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.
Ранее британская газета Inews, ссылаясь на слова украинского командира, сообщала о риске потери связи для более половины подразделений ВСУ в случае отключения систем спутникового интернета Starlink на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Маск надеется, что новые терминалы Starlink помогут Украине "достичь мира"
4 апреля, 09:45
 
ПолитикаТехнологииУКРАИНАМОСКВАШВЕЦИЯStarlinkFacebookSpaceX
 
 
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