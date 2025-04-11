https://1prime.ru/20250411/stoimost-856572990.html
Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей
Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ
Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей
Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей, следует из приказа Минстроя РФ, | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T03:01+0300
2025-04-11T03:01+0300
2025-04-11T03:01+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856572990.jpg?1744329663
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей, следует из приказа Минстроя РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2025 года согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Согласно приложению к приказу, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей. При этом из аналогичного документа за прошлый год следует, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2024 года составила 175,6 тысячи рублей. По информации из приказа, стоимость жилья в Москве за год увеличилась более чем на 1 тысячу рублей (повышение на 0,62%).
Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, москва
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей
Средняя рыночная стоимость жилья в Москве на II квартал составила 176,7 тысячи рублей
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей, следует из приказа Минстроя РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2025 года согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
Согласно приложению к приказу, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей. При этом из аналогичного документа за прошлый год следует, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2024 года составила 175,6 тысячи рублей. По информации из приказа, стоимость жилья в Москве за год увеличилась более чем на 1 тысячу рублей (повышение на 0,62%).
Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.