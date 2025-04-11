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Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей

Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей - 11.04.2025, ПРАЙМ

Средняя рыночная стоимость жилья в Москве составила 176,7 тысячи рублей

Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей, следует из приказа Минстроя РФ, | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T03:01+0300

2025-04-11T03:01+0300

2025-04-11T03:01+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей, следует из приказа Минстроя РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2025 года согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе. Согласно приложению к приказу, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2025 года составила 176,7 тысячи рублей. При этом из аналогичного документа за прошлый год следует, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Москве на II квартал 2024 года составила 175,6 тысячи рублей. По информации из приказа, стоимость жилья в Москве за год увеличилась более чем на 1 тысячу рублей (повышение на 0,62%). Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

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