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Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя
Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя - 11.04.2025, ПРАЙМ
Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя
Суд лондонского района Сазерк вынесет в пятницу приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который обвиняется в Британии в обходе антироссийских... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T00:30+0300
2025-04-11T00:30+0300
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд лондонского района Сазерк вынесет в пятницу приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который обвиняется в Британии в обходе антироссийских санкций. Рассмотрение дела Овсянникова по существу началось 17 марта и продолжалось чуть более трех недель. Помимо самого экс-губернатора, по делу также проходят его супруга Екатерина и брат Алексей. В суде РИА Новости сообщали, что заседания будут проходить каждый день, и в ходе них обвиняемые будут давать показания. По итогам слушаний Дмитрий Овсянников был признан виновным по шести пунктам обвинения, касающимся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам об отмывании денег. Теперь экс-губернатор ждет вынесения приговора, которое состоится в пятницу. Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, заседание начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск) и должно завершиться до 13.00 (15.00 мск). В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде. Супругу Екатерину ранее оправдали по всем пунктам обвинения. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Однако Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне по подозрению в обходе ограничений, а позднее в марте состоялись предварительные слушания, в ходе которых ему зачитали обвинения. На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , мировая экономика, севастополь, москва, великобритания, ес
Общество , Экономика, Мировая экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
00:30 11.04.2025
 
Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя

Суд Лондона вынесет приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд лондонского района Сазерк вынесет в пятницу приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который обвиняется в Британии в обходе антироссийских санкций.
Рассмотрение дела Овсянникова по существу началось 17 марта и продолжалось чуть более трех недель. Помимо самого экс-губернатора, по делу также проходят его супруга Екатерина и брат Алексей. В суде РИА Новости сообщали, что заседания будут проходить каждый день, и в ходе них обвиняемые будут давать показания.
По итогам слушаний Дмитрий Овсянников был признан виновным по шести пунктам обвинения, касающимся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам об отмывании денег. Теперь экс-губернатор ждет вынесения приговора, которое состоится в пятницу. Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, заседание начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск) и должно завершиться до 13.00 (15.00 мск).
В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде. Супругу Екатерину ранее оправдали по всем пунктам обвинения.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Однако Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне по подозрению в обходе ограничений, а позднее в марте состоялись предварительные слушания, в ходе которых ему зачитали обвинения.
На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
 
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