Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250411/sud-856574924.html
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:41+0300
2025-04-11T06:41+0300
общество
экономика
москва
рф
ксения собчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856574924.jpg?1744342893
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного наказания не уточняется. Не сообщается также, за что именно ранее Собчак получила штраф. Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) накладывается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, рф, ксения собчак
Общество , Экономика, МОСКВА, РФ, Ксения Собчак
06:41 11.04.2025
 
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного наказания не уточняется. Не сообщается также, за что именно ранее Собчак получила штраф.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) накладывается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАРФКсения Собчак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала