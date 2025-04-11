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Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа - 11.04.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:41+0300
2025-04-11T06:41+0300
2025-04-11T06:41+0300
общество
экономика
москва
рф
ксения собчак
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного наказания не уточняется. Не сообщается также, за что именно ранее Собчак получила штраф.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) накладывается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.
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общество , москва, рф, ксения собчак
Общество , Экономика, МОСКВА, РФ, Ксения Собчак
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного наказания не уточняется. Не сообщается также, за что именно ранее Собчак получила штраф.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) накладывается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.