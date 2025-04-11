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Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа - 11.04.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T06:41+0300

2025-04-11T06:41+0300

2025-04-11T06:41+0300

общество

экономика

москва

рф

ксения собчак

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал журналистку Ксению Собчак за неоплату в срок другого административного штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного наказания не уточняется. Не сообщается также, за что именно ранее Собчак получила штраф. Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) накладывается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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