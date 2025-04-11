https://1prime.ru/20250411/sud-856593399.html

ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу"

ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу" - 11.04.2025, ПРАЙМ

ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал финской машиностроительной компании Wartsila Solutions в пересмотре в порядке надзора решений... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:49+0300

2025-04-11T13:49+0300

2025-04-11T13:49+0300

россия

балтийский завод

wartsila

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал финской машиностроительной компании Wartsila Solutions в пересмотре в порядке надзора решений нижестоящих судов, запретивших ей вести судебное разбирательство с "Балтийским заводом" за рубежом, следует из материалов дела. "Отказать компании Wartsila Solutions Oy в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Wartsila Solutions настаивала на пересмотре августовского решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску "Балтзавода" запретил ей инициировать или продолжать с ним разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по спорам, касающимся договоров поставки судового оборудования, которые были заключены в сентябре 2020 года – июле 2021 года, отмечается в материалах дела. Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с выводами суда первой инстанции в декабре 2024 года. Ранее, в мае-декабре 2023 года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале 2024 года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Вышестоящие суды в мае-сентябре прошлого года оставили этот вердикт в силе. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

https://1prime.ru/20250311/sud-855658787.html

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россия, балтийский завод, wartsila