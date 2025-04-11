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ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу" - 11.04.2025, ПРАЙМ
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ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу"
ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу" - 11.04.2025, ПРАЙМ
ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал финской машиностроительной компании Wartsila Solutions в пересмотре в порядке надзора решений... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:49+0300
2025-04-11T13:49+0300
россия
балтийский завод
wartsila
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал финской машиностроительной компании Wartsila Solutions в пересмотре в порядке надзора решений нижестоящих судов, запретивших ей вести судебное разбирательство с "Балтийским заводом" за рубежом, следует из материалов дела. "Отказать компании Wartsila Solutions Oy в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Wartsila Solutions настаивала на пересмотре августовского решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску "Балтзавода" запретил ей инициировать или продолжать с ним разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по спорам, касающимся договоров поставки судового оборудования, которые были заключены в сентябре 2020 года – июле 2021 года, отмечается в материалах дела. Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с выводами суда первой инстанции в декабре 2024 года. Ранее, в мае-декабре 2023 года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220. Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале 2024 года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Вышестоящие суды в мае-сентябре прошлого года оставили этот вердикт в силе. Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
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россия, балтийский завод, wartsila
РОССИЯ, Балтийский завод, Wartsila
13:49 11.04.2025
 
ВС отказал Wartsila Solutions в пересмотре решения по "Балтзаводу"

ВС отказал финской Wartsila Solutions в пересмотре решений нижестоящих судов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВерховный суд России.
Верховный суд России. - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ отказал финской машиностроительной компании Wartsila Solutions в пересмотре в порядке надзора решений нижестоящих судов, запретивших ей вести судебное разбирательство с "Балтийским заводом" за рубежом, следует из материалов дела.
"Отказать компании Wartsila Solutions Oy в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ.
Wartsila Solutions настаивала на пересмотре августовского решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который по иску "Балтзавода" запретил ей инициировать или продолжать с ним разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по спорам, касающимся договоров поставки судового оборудования, которые были заключены в сентябре 2020 года – июле 2021 года, отмечается в материалах дела.
Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с выводами суда первой инстанции в декабре 2024 года.
Ранее, в мае-декабре 2023 года, "Балтийский завод" выиграл в судах трех инстанций спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это разбирательство связано с приостановкой поставок судового оборудования для универсальных серийных атомных ледоколов проекта 22220.
Также по иску "Балтзавода" арбитражный суд Петербурга в феврале 2024 года запретил компании Wartsila Oyj Abp, головной для Wartsila Solutions, судиться с петербургским судостроительным предприятием в арбитражном институте торговой палаты Финляндии. Вышестоящие суды в мае-сентябре прошлого года оставили этот вердикт в силе.
Wartsila в июле 2022 года сообщила, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
Судейский молоток
Wartsila Solutions проиграла в кассации спор с "Северной верфью"
11 марта, 09:06
 
РОССИЯБалтийский заводWartsila
 
 
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