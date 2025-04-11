https://1prime.ru/20250411/sud-856602452.html

Суд отказал структурам Google в отмене запрета на разбирательства в США

Суд отказал структурам Google в отмене запрета на разбирательства в США - 11.04.2025, ПРАЙМ

Суд отказал структурам Google в отмене запрета на разбирательства в США

Арбитражный суд Москвы отказал структурам Google, которые просили отменить установленный судом запрет для ирландской Google Ireland Limited вести... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T16:16+0300

2025-04-11T16:16+0300

2025-04-11T16:16+0300

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал структурам Google, которые просили отменить установленный судом запрет для ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в суде США в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. "По всем заявлениям об отмене обеспечительных мер суд отказал", - сказал собеседник агентства. Ранее в пятницу стало известно, что американские Google LLC и Google International LLC, единственный участник ООО "Гугл", и Google Ireland Limited 7 апреля направили в арбитражный суд Москвы в электронном виде заявления об отмене обеспечительных мер. Суд назначил их "к рассмотрению в судебном заседании", которое прошло в пятницу, и в удовлетворении заявлений отказал.

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