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Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет

Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет - 11.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет

Переплату за электричество с начала года по март вернут тем, кто отапливает им дом и не подключен к газоснабжению, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова,... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T03:03+0300

2025-04-11T03:03+0300

2025-04-11T03:03+0300

общество

оплата за электричество

электричество

потребление электричества

тарифы жкх

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Переплату за электричество с начала года по март вернут тем, кто отапливает им дом и не подключен к газоснабжению, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.По ее словам, пересмотр с 1 января диапазонов энергопотребления привел к тому, что многие граждане, живущие в негазифицированных домах, в том числе, на территории садоводства, получили огромные счета за свет."Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", - пояснила она. Переплата будет учтена в последующих расчетах.Перерасчет коснется тех, кто живет в оборудованных электроотопительными установками негазифицированных жилых и садовых домах, в том числе, на территории садовых товариществ. При этом должны быть выполнены три условия:Для применения коэффициента необходимо предоставить техпаспорт жилого помещения, документы, отражающие способ отопления и техпаспорт на саму электроотопительную установку. Понадобится также акт осмотра энергопоставщика или представителя СНТ, подтверждающий расчеты за электричество."Нововведение позволит гражданам не переплачивать за отопление зимой, по-прежнему пользуясь льготным тарифом", - заключила Леонова.

https://1prime.ru/20250318/elektroenergiya-855871328.html

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