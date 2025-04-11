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Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет
Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет - 11.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет
Переплату за электричество с начала года по март вернут тем, кто отапливает им дом и не подключен к газоснабжению, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T03:03+0300
2025-04-11T03:03+0300
2025-04-11T03:03+0300
общество
оплата за электричество
электричество
потребление электричества
тарифы жкх
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Переплату за электричество с начала года по март вернут тем, кто отапливает им дом и не подключен к газоснабжению, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.По ее словам, пересмотр с 1 января диапазонов энергопотребления привел к тому, что многие граждане, живущие в негазифицированных домах, в том числе, на территории садоводства, получили огромные счета за свет."Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", - пояснила она. Переплата будет учтена в последующих расчетах.Перерасчет коснется тех, кто живет в оборудованных электроотопительными установками негазифицированных жилых и садовых домах, в том числе, на территории садовых товариществ. При этом должны быть выполнены три условия:Для применения коэффициента необходимо предоставить техпаспорт жилого помещения, документы, отражающие способ отопления и техпаспорт на саму электроотопительную установку. Понадобится также акт осмотра энергопоставщика или представителя СНТ, подтверждающий расчеты за электричество."Нововведение позволит гражданам не переплачивать за отопление зимой, по-прежнему пользуясь льготным тарифом", - заключила Леонова.
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общество , оплата за электричество, электричество, потребление электричества, тарифы жкх
Общество , оплата за электричество, электричество, потребление электричества, тарифы ЖКХ
Россиянам объяснили, кому пересчитают плату за свет
Эксперт Леонова объяснила алгоритм пересчета платы за электричество
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Переплату за электричество с начала года по март вернут тем, кто отапливает им дом и не подключен к газоснабжению, рассказала агентству "Прайм" Ольга Леонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Российские регионы пересмотрели диапазоны тарифов на свет
По ее словам, пересмотр с 1 января диапазонов энергопотребления привел к тому, что многие граждане, живущие в негазифицированных домах, в том числе, на территории садоводства, получили огромные счета за свет.
"Во избежание такой переплаты было принято постановление правительства о введении сезонного коэффициента до 1,8 в отопительный период с 1 марта", - пояснила она.
Переплата будет учтена в последующих расчетах.
Перерасчет коснется тех, кто живет в оборудованных электроотопительными установками негазифицированных жилых и садовых домах, в том числе, на территории садовых товариществ. При этом должны быть выполнены три условия:
1.Дом должен быть в собственности гражданина;
2.Объект не должен быть газифицирован;
3.Отапливаться он должен с помощью обогревателя или другой электрической установки.
Для применения коэффициента необходимо предоставить техпаспорт жилого помещения, документы, отражающие способ отопления и техпаспорт на саму электроотопительную установку. Понадобится также акт осмотра энергопоставщика или представителя СНТ, подтверждающий расчеты за электричество.
"Нововведение позволит гражданам не переплачивать за отопление зимой, по-прежнему пользуясь льготным тарифом", - заключила Леонова.