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Экс-президент Словении рассказал о последствиях "тарифной войны" Трампа

Экс-президент Словении рассказал о последствиях "тарифной войны" Трампа - 11.04.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Словении рассказал о последствиях "тарифной войны" Трампа

"Тарифная война", инициированная президентом США Дональдом Трампом, в конечном итоге негативно скажется на американских налогоплательщиках. Об этом заявил... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T15:03+0300

2025-04-11T15:03+0300

2025-04-11T15:03+0300

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - ПРАЙМ. "Тарифная война", инициированная президентом США Дональдом Трампом, в конечном итоге негативно скажется на американских налогоплательщиках. Об этом заявил экс-президент Словении Барут Пахор. "Непонятно, почему Трамп это делает, ведь в конце концов он навредит американским налогоплательщикам. По сути, это привело к хаосу на рынках", - отметил Пахор в ходе Анталийского дипломатического форума.По словам Пахора, дефицит США является значительным, но подобные меры не решат проблему. Он также отметил, что США иногда считают, что их эксплуатируют торговые партнеры, но при этом обладают привилегированным положением, благодаря доллару как основной мировой валюте. Пахор выразил мнение, что проект Трампа не имеет четкой цели и ставит под угрозу мировые рынки.Ранее президент США подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, базовая ставка которых составляет 10%. Для ряда стран были введены повышенные ставки, рассчитанные на основе торгового дефицита США, однако впоследствии большинство стран запросили переговоры, и базовые пошлины были сохранены для всех, кроме Китая. В результате торговых мер дополнительная пошлина США для китайских товаров достигла 125%, а ответная пошлина КНР для американских товаров также составила 125%.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к переговорам с США, но пообещала ответные меры. Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили свои пошлины, которые начнут взиматься с 15 апреля. СМИ сообщали, что новые меры ЕС могут включать введение пошлин в размере от 10 до 25% на сельхозпродукцию, мотоциклы, сталь и алюминий, что затронет экспорт США в страны ЕС на сумму до 21 миллиарда евро.

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мировая экономика, сша, китай, анталья, урсула фон дер ляйен, ес