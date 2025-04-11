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Telegraph: британский военный украл снаряжение армии на 185 тысяч долларов
Telegraph: британский военный украл снаряжение армии на 185 тысяч долларов - 11.04.2025, ПРАЙМ
Telegraph: британский военный украл снаряжение армии на 185 тысяч долларов
Британский военнослужащий признан виновным в краже армейского снаряжения на сумму 142 тысячи фунтов стерлингов (около 185 тысяч долларов США), при этом часть... | 11.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Британский военнослужащий признан виновным в краже армейского снаряжения на сумму 142 тысячи фунтов стерлингов (около 185 тысяч долларов США), при этом часть украденного имущества, оцениваемая в 75,5 тысяч фунтов стерлингов (около 98,6 тысяч долларов США), была продана или выставлена на продажу на онлайн-платформе eBay. Об этом сообщила газета Telegraph.В статье отмечается, что солдат Тардж Севьер, служивший в Королевском логистическом корпусе, похитил, в частности, очки ночного видения, шлемы, бронежилеты и пуленепробиваемые пластины. Обвинение подчеркнуло, что эти предметы представляют интерес для преступных и террористических организаций.Кражи совершались Севьером на протяжении двух лет, начиная с апреля 2021 года. В мае 2023 года полиция обнаружила в его доме в Лондоне такое количество украденного имущества, что потребовалась дополнительная машина для его изъятия.Объясняя свои действия, Севьер заявил, что почувствовал несправедливое отношение на работе и "неправильно справился со своими эмоциями". Защита утверждала, что вырученные средства тратились на улучшение качества жизни его ребенка и партнера.Судья приговорил военнослужащего к 32 месяцам тюремного заключения.
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Telegraph: британский военный украл снаряжение армии на 185 тысяч долларов
Telegraph: британский военнослужащий украл снаряжение армии на 185 тысяч долларов
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Британский военнослужащий признан виновным в краже армейского снаряжения на сумму 142 тысячи фунтов стерлингов (около 185 тысяч долларов США), при этом часть украденного имущества, оцениваемая в 75,5 тысяч фунтов стерлингов (около 98,6 тысяч долларов США), была продана или выставлена на продажу на онлайн-платформе eBay. Об этом сообщила газета Telegraph.
В статье отмечается, что солдат Тардж Севьер, служивший в Королевском логистическом корпусе, похитил, в частности, очки ночного видения, шлемы, бронежилеты и пуленепробиваемые пластины. Обвинение подчеркнуло, что эти предметы представляют интерес для преступных и террористических организаций.
Кражи совершались Севьером на протяжении двух лет, начиная с апреля 2021 года. В мае 2023 года полиция обнаружила в его доме в Лондоне такое количество украденного имущества, что потребовалась дополнительная машина для его изъятия.
Объясняя свои действия, Севьер заявил, что почувствовал несправедливое отношение на работе и "неправильно справился со своими эмоциями". Защита утверждала, что вырученные средства тратились на улучшение качества жизни его ребенка и партнера.
Судья приговорил военнослужащего к 32 месяцам тюремного заключения.
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