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Трамп заявил, что ему не нужен Маск

Трамп заявил, что ему не нужен Маск - 11.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ему не нужен Маск

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, отметив, что... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T08:26+0300

2025-04-11T08:26+0300

2025-04-11T08:26+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, отметив, что он ему нравится. "Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится", - сказал Трамп во время встречи с членами своей администрации, его слова приводит издание Politico. Маск уже проделал "фантастическую работу", подчеркнул американский президент. Газета Washington Post ранее называла Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.

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общество , сша, москва, politico, washington post, nbc