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Трамп заявил, что ему не нужен Маск
Трамп заявил, что ему не нужен Маск - 11.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ему не нужен Маск
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, отметив, что... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:26+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, отметив, что он ему нравится. "Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится", - сказал Трамп во время встречи с членами своей администрации, его слова приводит издание Politico. Маск уже проделал "фантастическую работу", подчеркнул американский президент. Газета Washington Post ранее называла Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.
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общество , сша, москва, politico, washington post, nbc
Политика, Общество , США, МОСКВА, Politico, Washington Post, NBC
Трамп заявил, что ему не нужен Маск
Трамп заявил, что ему не нужен предприниматель Илон Маск, но он ему нравится
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, отметив, что он ему нравится.
"Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится", - сказал Трамп во время встречи с членами своей администрации, его слова приводит издание Politico.
Маск уже проделал "фантастическую работу", подчеркнул американский президент.
Газета Washington Post ранее называла Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.
Маск унизил советника Трампа по торговле