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Трамп призвал Россию начать действовать по Украине

Трамп призвал Россию начать действовать по Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал Россию начать действовать по Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T17:10+0300

2025-04-11T17:10+0300

2025-04-11T17:10+0300

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ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" в отношении урегулирования конфликта на Украине. "России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают - тысячи в неделю - в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее о том, что сегодня состоится встреча Путина и Уиткоффа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на ней будет обсуждать украинское урегулирование. По словам Пескова, эта встреча является возможностью для РФ передать Трампу элементы своей позиции и свои озабоченности.

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россия, общество , рф, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, нато