Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал Россию начать действовать по Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250411/tramp-856604450.html
Трамп призвал Россию начать действовать по Украине
Трамп призвал Россию начать действовать по Украине - 11.04.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Россию начать действовать по Украине
Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:10+0300
2025-04-11T17:10+0300
политика
россия
общество
рф
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_0:50:1827:1078_1920x0_80_0_0_44815e782a0abada183c4ba861b91074.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" в отношении урегулирования конфликта на Украине. "России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают - тысячи в неделю - в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее о том, что сегодня состоится встреча Путина и Уиткоффа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на ней будет обсуждать украинское урегулирование. По словам Пескова, эта встреча является возможностью для РФ передать Трампу элементы своей позиции и свои озабоченности.
https://1prime.ru/20250411/vstrecha-856601334.html
рф
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_118:0:1709:1193_1920x0_80_0_0_ec3595bac6dabed1248537ade3af3a61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО
17:10 11.04.2025
 
Трамп призвал Россию начать действовать по Украине

Трамп призвал Россию начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне встречи президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа заявил, что "России нужно начать действовать" в отношении урегулирования конфликта на Украине.
"России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают - тысячи в неделю - в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее о том, что сегодня состоится встреча Путина и Уиткоффа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что на ней будет обсуждать украинское урегулирование.
По словам Пескова, эта встреча является возможностью для РФ передать Трампу элементы своей позиции и свои озабоченности.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Уиткоффа
15:52
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала