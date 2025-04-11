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ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T03:28+0300
2025-04-11T03:28+0300
2025-04-11T03:28+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также работает над созданием вертолетного такси с электроприводом для использования их на местных и региональных линиях, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"Прогресс в области аккумуляторов и электродвигателей позволил начать разработку электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также воздушного такси вертолетного типа с множественным электрическим приводом. Хотя дальность полета таких аппаратов пока невелика, но именно сейчас необходима тщательная проработка достоинств и недостатков таких аппаратов для местных и региональных перевозок", - сказал Сыпало.
Кроме того, по словам гендиректора института, коэффициент полезного действия фотоэлементов увеличился практически вдвое за последние 40 лет, что дало возможность приступить к реализации концепции "атмосферных спутников" - беспилотных летательных аппаратов с продолжительностью непрерывного полета в несколько месяцев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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Технологии, Бизнес, МОСКВА
ЦАГИ разрабатывает самолеты с гибридной силовой установкой
ЦАГИ разрабатывает электросамолеты и самолеты с гибридной силовой установкой
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) занимается разработкой в области строения электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также работает над созданием вертолетного такси с электроприводом для использования их на местных и региональных линиях, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"Прогресс в области аккумуляторов и электродвигателей позволил начать разработку электросамолетов и самолетов с гибридной силовой установкой, а также воздушного такси вертолетного типа с множественным электрическим приводом. Хотя дальность полета таких аппаратов пока невелика, но именно сейчас необходима тщательная проработка достоинств и недостатков таких аппаратов для местных и региональных перевозок", - сказал Сыпало.
Кроме того, по словам гендиректора института, коэффициент полезного действия фотоэлементов увеличился практически вдвое за последние 40 лет, что дало возможность приступить к реализации концепции "атмосферных спутников" - беспилотных летательных аппаратов с продолжительностью непрерывного полета в несколько месяцев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.