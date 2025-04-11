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В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21 - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21 - 11.04.2025, ПРАЙМ
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21
Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T04:07+0300
2025-04-11T04:07+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили безопасность полета, управляемость лайнера и эргономику кабины, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало. "Если на Ту-204 ограничивались четыре параметра движения (перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость), то на самолете МС-21 ограничения касаются более десяти параметров, что значительно повысило безопасность полета. Внедрение боковых ручек управления (пассивных и активных) также оказало большое влияние на управляемость самолета и эргономику кабины", - сказал Сыпало. Он также отметил, что в настоящее время исследования ведутся в направлении, позволяющем улучшить управляемость самолета на ряде режимов полета, к примеру, при посадке с боковым ветром. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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04:07 11.04.2025
 
В ЦАГИ рассказали о повышении безопасности МС-21

Глава ЦАГИ Сыпало: ограничения параметров движения МС-21 повысили безопасность полета

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Более десяти ограничений параметров движения самолета МС-21 в воздухе, среди которых перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость, значительно повысили безопасность полета, управляемость лайнера и эргономику кабины, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.
"Если на Ту-204 ограничивались четыре параметра движения (перегрузка, угол атаки, число Маха и скорость), то на самолете МС-21 ограничения касаются более десяти параметров, что значительно повысило безопасность полета. Внедрение боковых ручек управления (пассивных и активных) также оказало большое влияние на управляемость самолета и эргономику кабины", - сказал Сыпало.
Он также отметил, что в настоящее время исследования ведутся в направлении, позволяющем улучшить управляемость самолета на ряде режимов полета, к примеру, при посадке с боковым ветром.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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