Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250411/tsagi-856574584.html
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной - 11.04.2025, ПРАЙМ
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной
Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:20+0300
2025-04-11T06:20+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856574584.jpg?1744341620
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало. Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов. При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
06:20 11.04.2025
 
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной

Гендиректор ЦАГИ Сыпало: схема "летающее крыло" эффективнее традиционных компоновок

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало.
Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов.
При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала