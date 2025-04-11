https://1prime.ru/20250411/tsagi-856574584.html

В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной

В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной - 11.04.2025, ПРАЙМ

В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной

Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T06:20+0300

2025-04-11T06:20+0300

2025-04-11T06:20+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856574584.jpg?1744341620

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало. "В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало. Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов. При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва