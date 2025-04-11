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В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной - 11.04.2025, ПРАЙМ
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной
Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T06:20+0300
2025-04-11T06:20+0300
2025-04-11T06:20+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало.
Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов.
При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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бизнес, россия, москва
В ЦАГИ назвали концепцию "летающего крыла" приоритетной
Гендиректор ЦАГИ Сыпало: схема "летающее крыло" эффективнее традиционных компоновок
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло" рассматривается специалистами Центрального аэрогидродинамического института в качестве приоритетной, поскольку по имеющимся исследованиям схема "летающее крыло" эффективнее применяемых сегодня компоновок по экономии топлива на 15-20 процентов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦАГИ Кирилл Сыпало.
"В ЦАГИ рассматривается концепция дальнемагистрального самолета в интегральной компоновке "несущий фюзеляж" или "летающее крыло". Согласно нашим исследованиям, а также зарубежным публикациям, схема "летающее крыло" может быть на 15–20 процентов лучше классической схемы по топливной эффективности", - сказал Сыпало.
Кроме того, по его словам, у схемы "летающее крыло" имеется значительный потенциал по снижению шума на местности в окрестности аэропортов.
При этом, как подчеркнул гендиректор ЦАГИ, фундаментальные исследования возродили конструкторские проработки сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара – проблема, которую не удавалось решить многие годы со времен Ту-144 и Concord.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.