Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах - 11.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250411/tsb-856594294.html
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах
Банк России назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в своем Тelegram-канале. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:05+0300
2025-04-11T14:05+0300
банк россии
финансы
банки
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в своем Тelegram-канале. "Нет, это очередной миф", - отметил регулятор, отвечая на вопрос, правда ли, что с 1 сентября запретят снимать больше 50 тысяч рублей в сутки. В ЦБ напомнили, что в России принят закон (№ 41-ФЗ), который обязывает банки проводить определённые мероприятия при выдаче наличных денег через банкоматы, и соответствующие его положения вступят в силу 1 сентября. "Банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту", - подчеркнул регулятор. Вместе с тем в ЦБ указали, что если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения. "За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам", - считают в Центробанке. Также регулятор напомнил, что этот закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. "Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег", - заключили в ЦБ.
https://1prime.ru/20250411/baza-856583921.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5dedfa8fe9180055aeec7207906a406d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
14:05 11.04.2025
 
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах

ЦБ назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в своем Тelegram-канале.
"Нет, это очередной миф", - отметил регулятор, отвечая на вопрос, правда ли, что с 1 сентября запретят снимать больше 50 тысяч рублей в сутки.
В ЦБ напомнили, что в России принят закон (№ 41-ФЗ), который обязывает банки проводить определённые мероприятия при выдаче наличных денег через банкоматы, и соответствующие его положения вступят в силу 1 сентября.
"Банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту", - подчеркнул регулятор.
Вместе с тем в ЦБ указали, что если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения. "За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам", - считают в Центробанке.
Также регулятор напомнил, что этот закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. "Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег", - заключили в ЦБ.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России
11:11
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала