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ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах
Банк России назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в своем Тelegram-канале. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T14:05+0300
2025-04-11T14:05+0300
2025-04-11T14:05+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в своем Тelegram-канале. "Нет, это очередной миф", - отметил регулятор, отвечая на вопрос, правда ли, что с 1 сентября запретят снимать больше 50 тысяч рублей в сутки. В ЦБ напомнили, что в России принят закон (№ 41-ФЗ), который обязывает банки проводить определённые мероприятия при выдаче наличных денег через банкоматы, и соответствующие его положения вступят в силу 1 сентября. "Банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту", - подчеркнул регулятор. Вместе с тем в ЦБ указали, что если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения. "За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам", - считают в Центробанке. Также регулятор напомнил, что этот закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. "Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег", - заключили в ЦБ.
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финансы, банки, россия, москва
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
ЦБ прокомментировал запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в банкоматах
ЦБ назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России назвал мифом запрет на снятие больше 50 тысяч рублей в сутки в банкоматах с 1 сентября, отвечая на вопросы подписчиков в своем Тelegram-канале.
"Нет, это очередной миф", - отметил регулятор, отвечая на вопрос, правда ли, что с 1 сентября запретят снимать больше 50 тысяч рублей в сутки.
В ЦБ напомнили, что в России принят закон (№ 41-ФЗ), который обязывает банки проводить определённые мероприятия при выдаче наличных денег через банкоматы, и соответствующие его положения вступят в силу 1 сентября.
"Банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту", - подчеркнул регулятор.
Вместе с тем в ЦБ указали, что если банк найдет такие признаки, он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения. "За это время человек, который находится под воздействием злоумышленников, может одуматься и отказаться от снятия наличных и их передачи мошенникам", - считают в Центробанке.
Также регулятор напомнил, что этот закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. "Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег", - заключили в ЦБ.
ЦБ отметил рост денежной базы России