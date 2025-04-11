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ЦБ раскрыл данные о рейтингах акций российских эмитентов

ЦБ раскрыл данные о рейтингах акций российских эмитентов - 11.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ раскрыл данные о рейтингах акций российских эмитентов

Девять из 58 эмитентов, акции которых включены в первый котировальный список, на конец 2024 года не имели действующего кредитного рейтинга, говорится в... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T14:27+0300

2025-04-11T14:27+0300

2025-04-11T14:27+0300

банк россии

финансы

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москва

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Девять из 58 эмитентов, акции которых включены в первый котировальный список, на конец 2024 года не имели действующего кредитного рейтинга, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре рынка рейтинговых услуг в России. "На конец 2024 года 87,3% (45,3 триллиона рублей) от общего объема акций, обращающихся на российском организованном рынке, приходилось на 97 эмитентов (из 207 эмитентов, акции которых допущены к организованным торгам), имеющих хотя бы один кредитный рейтинг (46,9%)", - сообщил ЦБ. "Стоит отметить, что у девяти из 58 эмитентов, акции которых включены в первый котировальный список, на конец 2024 года отсутствовал действующий кредитный рейтинг (2,2 триллиона рублей, или 4,2%)", - говорится в обзоре. ЦБ РФ планирует запустить в пилотном режиме проект оценки акций российских эмитентов кредитными рейтинговыми агентствами, что даст инвесторам качественную аналитику по компаниям в условиях, когда последние закрывают информацию о себе, сообщала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это будет профессиональная оценка рейтингового агентства о справедливой стоимости акции.

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финансы, россия, рф, москва, эльвира набиуллина, банк россии