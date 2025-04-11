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ЦБ отметил рост внешнего долга России
ЦБ отметил рост внешнего долга России - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост внешнего долга России
Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 312,4 миллиарда долларов, увеличившись за первый квартал на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%, сообщает ЦБ... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:06+0300
2025-04-11T16:06+0300
2025-04-11T16:07+0300
банк россии
внешний долг
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 312,4 миллиарда долларов, увеличившись за первый квартал на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 312,4 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 22,1 миллиарда долларов США, или на 7,6%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов", - говорится в сообщении.
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внешний долг
Банк России, внешний долг
ЦБ отметил рост внешнего долга России
ЦБ: внешний долг России на 1 апреля составил 312,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 312,4 миллиарда долларов, увеличившись за первый квартал на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 312,4 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 22,1 миллиарда долларов США, или на 7,6%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов", - говорится в сообщении.
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