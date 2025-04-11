https://1prime.ru/20250411/tsb-856601837.html

Профицит текущего счета платежного баланса России снизился

Профицит текущего счета платежного баланса России снизился - 11.04.2025, ПРАЙМ

Профицит текущего счета платежного баланса России снизился

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизилось на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 19,8 миллиарда долларов,... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T16:09+0300

2025-04-11T16:09+0300

2025-04-11T16:09+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизилось на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 19,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "В первом квартале 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 19,8 млрд долларов США с 23,9 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20250411/tsb-856601721.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы