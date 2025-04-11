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Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился - 11.04.2025, ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизилось на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 19,8 миллиарда долларов,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:09+0300
2025-04-11T16:09+0300
2025-04-11T16:09+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизилось на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 19,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "В первом квартале 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 19,8 млрд долларов США с 23,9 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов", - сообщил регулятор.
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финансы
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
ЦБ: положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось на 17,2%
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизилось на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 19,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"В первом квартале 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 19,8 млрд долларов США с 23,9 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов", - сообщил регулятор.
ЦБ отметил рост внешнего долга России