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ЦБ предупредил об аферах с инвестиционными программами цифрового рубля - 11.04.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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ЦБ предупредил об аферах с инвестиционными программами цифрового рубля
ЦБ предупредил об аферах с инвестиционными программами цифрового рубля - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ предупредил об аферах с инвестиционными программами цифрового рубля
Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и зазывают россиян в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T16:50+0300
2025-04-11T16:50+0300
мошенничество
цифровой рубль
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и зазывают россиян в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход, сообщил Банк России. "Злоумышленники зазывают людей в несуществующую инвестиционную программу цифрового рубля. Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход. Они создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует "личный менеджер", который уговаривает внести сумму на "депозит", - предупреждает регулятор. Сообщается, что человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока "порог входа низкий", потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель "личного менеджера" – заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке. "Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России", - указывает регулятор. Цифровой рубль Банка России — это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Сейчас операции с цифровыми рублями доступны только участникам пилота - это ограниченный круг клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно, подчеркнули в ЦБ.
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цифровой рубль
Мошенничество, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
16:50 11.04.2025
 
ЦБ предупредил об аферах с инвестиционными программами цифрового рубля

ЦБ: мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля и зазывают россиян в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход, сообщил Банк России.
"Злоумышленники зазывают людей в несуществующую инвестиционную программу цифрового рубля. Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход. Они создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует "личный менеджер", который уговаривает внести сумму на "депозит", - предупреждает регулятор.
Сообщается, что человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока "порог входа низкий", потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель "личного менеджера" – заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.
"Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России", - указывает регулятор.
Цифровой рубль Банка России — это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Сейчас операции с цифровыми рублями доступны только участникам пилота - это ограниченный круг клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно, подчеркнули в ЦБ.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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10:16
 
МошенничествоЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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