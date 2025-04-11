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Раскрыто, как сэкономить при оплате заграничных туров

Раскрыто, как сэкономить при оплате заграничных туров - 11.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, как сэкономить при оплате заграничных туров

Россияне могут сэкономить на заграничном отдыхе благодаря бронированию отпуска в низкий сезон, заблаговременному приобретению багажа и вылету из соседних... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T02:02+0300

2025-04-11T02:02+0300

2025-04-11T02:02+0300

туризм

бизнес

россия

альянс туристических агентств

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россияне могут сэкономить на заграничном отдыхе благодаря бронированию отпуска в низкий сезон, заблаговременному приобретению багажа и вылету из соседних городов. Об этом агентству "Прайм" рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Перед планированием поездки за границу эксперт посоветовал посмотреть, не совпадают ли даты вашего отдыха с местными праздниками. Из-за них стоимость отдыха может быть выше."Например, в католическое Рождество и религиозные праздники в мусульманских странах. Цены в той же Турции растут на Курбан-байрам на 300-400%. Если говорим про юго-восточную Азию, Китай - никаких поездок в период Китайского Нового года. Потому что в этот период более 150 миллионов китайцев начинают путешествовать по всему Китаю, Вьетнаму, Таиланду, Филиппинам, Индонезии, Сингапуру - там поднимаются цены в два-три раза", - предупредил эксперт.По словам Мкртчяна, в день карнавала в Венеции один и тот же отель стоит 500 евро в сутки, а на второй день – уже 200 евро."В пляжных и европейских странах Средиземноморья июль, август и сентябрь - это три самых дорогих месяца. Понятно, что можно поехать и в феврале, но в этот период море ледяное. Если вы хотите искупаться и недорого отдохнуть, лучше ехать после майских праздников и в октябре", – рассказал специалист.Если съездить в высокий сезон все-таки хочется, эксперт посоветовал покупать билеты и бронировать отель сильно заранее. Так, при поездке на Новый год следует приобретать билеты за полгода, то есть в июне.Также для экономии специалист призвал покупать багаж заранее онлайн, поскольку в аэропорту перед вылетом это будет стоить дороже.Снизить расходы может помочь и вылет из соседних городов."Если вы живете, например, в условном Армавире, смотрите вылеты из разных аэропортов – Ставрополя, Минеральных Вод. Если в Тюмени, то из Челябинска, Екатеринбурга. То есть не только того города, где вы живете. Пусть этот аэропорт будет за 200-300 километров, но проще их проехать на машине, и там бывает дешевле", – посоветовал эксперт.Желающим отправиться в Западную Европу (Франция, Италия) специалист порекомендовал лететь не через Стамбул и ОАЭ, поскольку это дорого, а через Тбилиси, Ереван и Кутаиси."Например, билет Москва-Стамбул, Стамбул-Рим и назад стоит порядка 120 тысяч рублей, а билет Москва-Ереван, Ереван-Рим и обратно стоит 60 тысяч рублей, то есть в два раза дешевле", – заметил Мкртчян.

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туризм, бизнес, россия, альянс туристических агентств