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МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России - 11.04.2025, ПРАЙМ
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МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России - 11.04.2025, ПРАЙМ
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России
Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:38+0300
2025-04-11T13:38+0300
туризм
бизнес
россия
завидово
тверская область
рф
максим решетников
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы министерства Максима Решетникова. "С учетом опыта зимнего сезона нам важно грамотно спланировать летний. Ожидаем высокий спрос на путешествия с мая по сентябрь, прогнозируем 48 миллионов туристических поездок. Это на 3 миллиона 600 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма. Он уточнил, что половина летних турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. "При этом видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, в Алтайском крае, в Нижегодорской области, в Дагестане и в Башкирии", - сказал министр.
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туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, рф, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Завидово, Тверская область, РФ, Максим Решетников
13:38 11.04.2025
 
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России

МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России до 48 миллионов поездок

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы министерства Максима Решетникова.
"С учетом опыта зимнего сезона нам важно грамотно спланировать летний. Ожидаем высокий спрос на путешествия с мая по сентябрь, прогнозируем 48 миллионов туристических поездок. Это на 3 миллиона 600 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма.
Он уточнил, что половина летних турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. "При этом видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, в Алтайском крае, в Нижегодорской области, в Дагестане и в Башкирии", - сказал министр.
Мурманск
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
27 марта, 20:43
 
ТуризмБизнесРОССИЯЗавидовоТверская областьРФМаксим Решетников
 
 
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