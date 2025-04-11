https://1prime.ru/20250411/turizm-856592649.html
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России - 11.04.2025, ПРАЙМ
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России
Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:38+0300
2025-04-11T13:38+0300
2025-04-11T13:38+0300
туризм
бизнес
россия
завидово
тверская область
рф
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы министерства Максима Решетникова. "С учетом опыта зимнего сезона нам важно грамотно спланировать летний. Ожидаем высокий спрос на путешествия с мая по сентябрь, прогнозируем 48 миллионов туристических поездок. Это на 3 миллиона 600 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма. Он уточнил, что половина летних турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. "При этом видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, в Алтайском крае, в Нижегодорской области, в Дагестане и в Башкирии", - сказал министр.
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
завидово
тверская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84a48694d7277ed37290c6129588e87c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, рф, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Завидово, Тверская область, РФ, Максим Решетников
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России
МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России до 48 миллионов поездок
ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы министерства Максима Решетникова.
"С учетом опыта зимнего сезона нам важно грамотно спланировать летний. Ожидаем высокий спрос на путешествия с мая по сентябрь, прогнозируем 48 миллионов туристических поездок. Это на 3 миллиона 600 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма.
Он уточнил, что половина летних турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. "При этом видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, в Алтайском крае, в Нижегодорской области, в Дагестане и в Башкирии", - сказал министр.
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма