https://1prime.ru/20250411/turizm-856592649.html

МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России

МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России - 11.04.2025, ПРАЙМ

МЭР ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России

Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:38+0300

2025-04-11T13:38+0300

2025-04-11T13:38+0300

туризм

бизнес

россия

завидово

тверская область

рф

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg

ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает в летнем сезоне роста турпотока по России на 8% по сравнению с прошлым годом, до 48 миллионов поездок, следует из слов главы министерства Максима Решетникова. "С учетом опыта зимнего сезона нам важно грамотно спланировать летний. Ожидаем высокий спрос на путешествия с мая по сентябрь, прогнозируем 48 миллионов туристических поездок. Это на 3 миллиона 600 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по развитию туризма. Он уточнил, что половина летних турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления. "При этом видим значительный рост показателей бронирования отелей в Бурятии, в Крыму, в Алтайском крае, в Нижегодорской области, в Дагестане и в Башкирии", - сказал министр.

https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html

завидово

тверская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, завидово, тверская область, рф, максим решетников