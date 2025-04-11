https://1prime.ru/20250411/uchenye-856573723.html
Российские ученые создали систему контроля грузовых контейнеров
Российские ученые создали систему контроля грузовых контейнеров - 11.04.2025, ПРАЙМ
Российские ученые создали систему контроля грузовых контейнеров
Ученые российской Smart Engines создали систему для контроля содержимого грузовых контейнеров по одному взгляду с использованием очков дополненной реальности,... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T04:31+0300
2025-04-11T04:31+0300
2025-04-11T04:31+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ученые российской Smart Engines создали систему для контроля содержимого грузовых контейнеров по одному взгляду с использованием очков дополненной реальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок", - сказали в компании.
Устройство позволит сотрудникам логистической отрасли и таможенным служащим быстро получать необходимую информацию о владельце, типе оборудования, серийном номере, габаритах и стране регистрации по одному взгляду на груз.
"Встроенная в умные очки система на базе искусственного интеллекта автоматически распознает данные даже в сложных условиях: при слабом освещении, запыленности или экстремальном ракурсе съемки", - уточнили разработчики.
Также технология идентифицирует гравировку пломб международного стандарта ISO 17712. Это дает возможность мгновенно идентифицировать грузы, а также выявлять случаи подмены компонентов пломбировочного устройства.
"Новая технология позволяет автоматизировать логистические процедуры и таможенные проверки и существенно ускоряет оказание сюрвейерских услуг на всех этапах транспортировки грузов. Решение открывает путь к трансформации логистической отрасли в рамках индустрии 4.0 и формированию прозрачной и безопасной системы перевозок", - отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
Российские ученые создали систему контроля грузовых контейнеров
Российские ученые создали систему контроля грузовых контейнеров по одному взгляду
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Ученые российской Smart Engines создали систему для контроля содержимого грузовых контейнеров по одному взгляду с использованием очков дополненной реальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок", - сказали в компании.
Устройство позволит сотрудникам логистической отрасли и таможенным служащим быстро получать необходимую информацию о владельце, типе оборудования, серийном номере, габаритах и стране регистрации по одному взгляду на груз.
"Встроенная в умные очки система на базе искусственного интеллекта автоматически распознает данные даже в сложных условиях: при слабом освещении, запыленности или экстремальном ракурсе съемки", - уточнили разработчики.
Также технология идентифицирует гравировку пломб международного стандарта ISO 17712. Это дает возможность мгновенно идентифицировать грузы, а также выявлять случаи подмены компонентов пломбировочного устройства.
"Новая технология позволяет автоматизировать логистические процедуры и таможенные проверки и существенно ускоряет оказание сюрвейерских услуг на всех этапах транспортировки грузов. Решение открывает путь к трансформации логистической отрасли в рамках индустрии 4.0 и формированию прозрачной и безопасной системы перевозок", - отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.