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ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России

ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России - 11.04.2025, ПРАЙМ

ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России

Еврокомиссия (ЕК) пока не может назвать дату представления плана по отказу от углеводородов из России, работа над ним не закончена, заявила представитель ЕК... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:56+0300

2025-04-11T13:56+0300

2025-04-11T13:56+0300

энергетика

газ

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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пока не может назвать дату представления плана по отказу от углеводородов из России, работа над ним не закончена, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. "Работа продолжается. Готовится дорожная карта, она будет представлена, но дату я назвать не могу. Мы внимательно следим за событиями. Когда этот план появится, то он будет соответствовать своему назначению", - сказала представитель на брифинге в Брюсселе. Ранее планировалось, что такой план будет представлен в начале текущего года, но дата откладывалась несколько раз.

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газ, брюссель, ек