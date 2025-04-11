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ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России - 11.04.2025, ПРАЙМ
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ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России
ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России
Еврокомиссия (ЕК) пока не может назвать дату представления плана по отказу от углеводородов из России, работа над ним не закончена, заявила представитель ЕК... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:56+0300
2025-04-11T13:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пока не может назвать дату представления плана по отказу от углеводородов из России, работа над ним не закончена, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. "Работа продолжается. Готовится дорожная карта, она будет представлена, но дату я назвать не могу. Мы внимательно следим за событиями. Когда этот план появится, то он будет соответствовать своему назначению", - сказала представитель на брифинге в Брюсселе. Ранее планировалось, что такой план будет представлен в начале текущего года, но дата откладывалась несколько раз.
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газ, брюссель, ек
Энергетика, Газ, Брюссель, ЕК
13:56 11.04.2025
 
ЕК не назвала дату представления плана по отказу от углеводородов из России

ЕК не может назвать дату представления плана по отказу от углеводородов из РФ

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) пока не может назвать дату представления плана по отказу от углеводородов из России, работа над ним не закончена, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
"Работа продолжается. Готовится дорожная карта, она будет представлена, но дату я назвать не могу. Мы внимательно следим за событиями. Когда этот план появится, то он будет соответствовать своему назначению", - сказала представитель на брифинге в Брюсселе.
Ранее планировалось, что такой план будет представлен в начале текущего года, но дата откладывалась несколько раз.
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