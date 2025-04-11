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Спецпосланник Трампа прилетел в Россию - 11.04.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланник Трампа прилетел в Россию
Спецпосланник Трампа прилетел в Россию - 11.04.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа прилетел в Россию
Спецпосланник главы Белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:16+0300
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политика
россия
сша
дмитрий песков
стив уиткофф
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что в случае проведения встречи российского лидера и Уиткоффа Кремль проинформирует заранее.
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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
11:16 11.04.2025
 
Спецпосланник Трампа прилетел в Россию

Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту "Внуково-2" в Москве
Самолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту Внуково-2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что в случае проведения встречи российского лидера и Уиткоффа Кремль проинформирует заранее.
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ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковСтив Уиткофф
 
 
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