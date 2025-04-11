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Спецпосланник Трампа прилетел в Россию
Спецпосланник Трампа прилетел в Россию - 11.04.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа прилетел в Россию
Спецпосланник главы Белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T11:16+0300
2025-04-11T11:16+0300
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политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что в случае проведения встречи российского лидера и Уиткоффа Кремль проинформирует заранее.
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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
Спецпосланник Трампа прилетел в Россию
Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого Дома Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что в случае проведения встречи российского лидера и Уиткоффа Кремль проинформирует заранее.
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