https://1prime.ru/20250411/ukraina-856577689.html

"Грабить слабые страны". В Раде назвали неожиданного врага Украины

"Грабить слабые страны". В Раде назвали неожиданного врага Украины - 11.04.2025, ПРАЙМ

"Грабить слабые страны". В Раде назвали неожиданного врага Украины

Британия стремится ввести миротворческие войска на Украину для того, чтобы разграбить ее. Такое мнение в своем аккаунте в Telegram выразил депутат Рады... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T08:57+0300

2025-04-11T08:57+0300

2025-04-11T08:57+0300

политика

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Британия стремится ввести миротворческие войска на Украину для того, чтобы разграбить ее. Такое мнение в своем аккаунте в Telegram выразил депутат Рады Александр Дубинский."Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной", - заметил нардеп.По словам парламентария, именно по этой причине необходимо узнать, о чем говорится в секретных протоколах к "100-летнему партнёрству" с Британией".Дубинский отметил, что введение миротворческих войск продолжает политику колониальной администрации, применявшуюся британскими войсками в прошлом. Он также обратил внимание на роль бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в легализации британских интересов в Украине, организуя визиты украинских парламентариев для обсуждения вассальной зависимости.В январе Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое предусматривает углубление отношений в различных сферах.

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