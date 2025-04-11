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ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину, заявил Хили - 11.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину, заявил Хили
ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину, заявил Хили - 11.04.2025, ПРАЙМ
ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину, заявил Хили
Евросоюз не принимает участие в планировании возможной отправки войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих", заявил в пятницу глава британского | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:18+0300
2025-04-11T15:18+0300
политика
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запад
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Евросоюз не принимает участие в планировании возможной отправки войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих", заявил в пятницу глава британского минобороны Джон Хили. "Европейский союз не является частью этого планирования", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Times. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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украина, запад, эммануэль макрон, сергей лавров, дмитрий песков, ес, мид рф
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ЕС, МИД РФ
15:18 11.04.2025
 
ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину, заявил Хили

Глава МО Британии Хили: ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Евросоюз не принимает участие в планировании возможной отправки войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих", заявил в пятницу глава британского минобороны Джон Хили.
"Европейский союз не является частью этого планирования", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
"Торговля воздухом". ЕС не понимает идею отправки миротворцев на Украину
15:12
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДЭммануэль МакронСергей ЛавровДмитрий ПесковЕСМИД РФ
 
 
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