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В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной - 11.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной
В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной - 11.04.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T08:20+0300
2025-04-11T08:20+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 11 апр-ПРАЙМ. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии. "Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - сказал он. Однако, по словам дипломата, "поведение киевских властей показывает, что они к этому не готовы". "Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор", - подчеркнул Полищук.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
08:20 11.04.2025
 
В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной

Дипломат Полищук: Россия открыта к обсуждению серьезных предложений по Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр-ПРАЙМ. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии.
"Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - сказал он.
Однако, по словам дипломата, "поведение киевских властей показывает, что они к этому не готовы".
"Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор", - подчеркнул Полищук.
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