https://1prime.ru/20250411/usloviya-856575929.html

В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной

В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной - 11.04.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали об условиях прямых переговоров с Украиной

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к... | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T08:20+0300

2025-04-11T08:20+0300

2025-04-11T08:20+0300

политика

россия

украина

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МОСКВА, 11 апр-ПРАЙМ. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, говоря об условиях прямых переговоров с Украиной, заявил РИА Новости, что Россия открыта к обсуждению серьезных предложений, учитывающих современные реалии. "Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - сказал он. Однако, по словам дипломата, "поведение киевских властей показывает, что они к этому не готовы". "Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор", - подчеркнул Полищук.

https://1prime.ru/20250410/ukraina-856571288.html

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