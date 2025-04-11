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В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Уиткоффа
В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Уиткоффа - 11.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Уиткоффа
В пятницу состоится встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T15:52+0300
2025-04-11T15:52+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В пятницу состоится встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Будет такая встреча", - сообщил Песков журналистам.По словам Пескова, в ходе встречи будут обсуждаться различные аспекты украинского урегулирования. "Аспектов много, субстанция очень сложная", - подчеркнул пресс-секретарь. Он допустил, что в ходе встречи может быть затронута тема возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу", - сказал пресс-секретарь.Песков также отметил, что фиксированного времени для встречи Путина и Уиткоффа не установлено, и она продлится столько, "сколько нужно президенту".Стив Уиткофф в пятницу прилетел в Россию, его самолет вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.
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общество , москва, сша, рф, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф
Политика, Общество , МОСКВА, США, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
В Кремле раскрыли подробности предстоящей встречи Путина и Уиткоффа
Песков: Путин проведет встречу со спецпосланником США Уиткоффом в пятницу
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В пятницу состоится встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Будет такая встреча", - сообщил Песков журналистам.
По словам Пескова, в ходе встречи будут обсуждаться различные аспекты украинского урегулирования.
"Аспектов много, субстанция очень сложная", - подчеркнул пресс-секретарь. Он допустил, что в ходе встречи может быть затронута тема возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу", - сказал пресс-секретарь.
Песков также отметил, что фиксированного времени для встречи Путина и Уиткоффа не установлено, и она продлится столько, "сколько нужно президенту".
Стив Уиткофф в пятницу прилетел в Россию, его самолет вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.
Flightradar24: самолет Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге