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Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге - 11.04.2025, ПРАЙМ

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге

В Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T17:45+0300

2025-04-11T17:45+0300

2025-04-11T18:14+0300

политика

санкт-петербург

владимир путин

стив уиткофф

сша

россия

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле.Мероприятие проходит в здании Президентской библиотеки. В начале встречи Путин и Уиткофф пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на этих переговорах планируется обсудить различные аспекты украинского урегулирования. Он допустил также, что может быть затронута тема возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.Песков также отметил, что фиксированного времени разговора Путина и Уиткоффа не установлено, он продлится столько, "сколько нужно президенту".Уиткофф прилетел в Россию в пятницу утром, его самолет приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.Это уже третья встреча Путина со спецпосланником американского коллеги.

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санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, сша, россия