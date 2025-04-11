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Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге - 11.04.2025, ПРАЙМ
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге
В Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T17:45+0300
2025-04-11T17:45+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле.Мероприятие проходит в здании Президентской библиотеки. В начале встречи Путин и Уиткофф пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на этих переговорах планируется обсудить различные аспекты украинского урегулирования. Он допустил также, что может быть затронута тема возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.Песков также отметил, что фиксированного времени разговора Путина и Уиткоффа не установлено, он продлится столько, "сколько нужно президенту".Уиткофф прилетел в Россию в пятницу утром, его самолет приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.Это уже третья встреча Путина со спецпосланником американского коллеги.
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санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, сша, россия
Политика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, США, РОССИЯ
Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В Петербурге началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле.
Мероприятие проходит в здании Президентской библиотеки. В начале встречи Путин и Уиткофф пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на этих переговорах планируется обсудить различные аспекты украинского урегулирования. Он допустил также, что может быть затронута тема возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.
Песков также отметил, что фиксированного времени разговора Путина и Уиткоффа не установлено, он продлится столько, "сколько нужно президенту".
Уиткофф прилетел в Россию в пятницу утром, его самолет приземлился в Санкт-Петербурге в районе 9.20 мск.
Это уже третья встреча Путина со спецпосланником американского коллеги.
Песков советовал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа