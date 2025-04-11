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ВТБ скорректировал ставки по вкладам

ВТБ скорректировал ставки по вкладам - 11.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ скорректировал ставки по вкладам

ВТБ скорректировал ставки по вкладам, действуя исходя из общей динамики на рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе банка. | 11.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-11T13:31+0300

2025-04-11T13:31+0300

2025-04-11T13:31+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ВТБ скорректировал ставки по вкладам, действуя исходя из общей динамики на рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее РИА Новости с ссылкой на информацию от маркетингового агентства Marcs сообщило, что ВТБ во всех сегментах понизил ставки по вкладам в рублях. "С 11 апреля ВТБ меняет ставки по вкладам в рублях, при этом сохранив лучшее предложение на уровне 20%… Мы приняли решение о корректировке ставок, исходя из общей динамики на рынке", - говорится в сообщении банка. Доходность по ВТБ-вкладу на три месяца – до 19,5% годовых, на шесть месяцев – до 20,5% годовых, на год – до 19,5% годовых, уточнили в пресс-службе. Несмотря на наблюдаемую на рынке корректировку ставок, высокий спрос на банковские вклады сохранится, считают в банке. "Депозиты обеспечивают стабильную высокую доходность, позволяя вложенным деньгам самим себя зарабатывать", - заключили там.

https://1prime.ru/20250411/marcs-856589435.html

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банки, финансы, россия, втб