https://1prime.ru/20250411/vtb-856591968.html
ВТБ скорректировал ставки по вкладам
ВТБ скорректировал ставки по вкладам - 11.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ скорректировал ставки по вкладам
ВТБ скорректировал ставки по вкладам, действуя исходя из общей динамики на рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе банка. | 11.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-11T13:31+0300
2025-04-11T13:31+0300
2025-04-11T13:31+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ВТБ скорректировал ставки по вкладам, действуя исходя из общей динамики на рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее РИА Новости с ссылкой на информацию от маркетингового агентства Marcs сообщило, что ВТБ во всех сегментах понизил ставки по вкладам в рублях. "С 11 апреля ВТБ меняет ставки по вкладам в рублях, при этом сохранив лучшее предложение на уровне 20%… Мы приняли решение о корректировке ставок, исходя из общей динамики на рынке", - говорится в сообщении банка. Доходность по ВТБ-вкладу на три месяца – до 19,5% годовых, на шесть месяцев – до 20,5% годовых, на год – до 19,5% годовых, уточнили в пресс-службе. Несмотря на наблюдаемую на рынке корректировку ставок, высокий спрос на банковские вклады сохранится, считают в банке. "Депозиты обеспечивают стабильную высокую доходность, позволяя вложенным деньгам самим себя зарабатывать", - заключили там.
https://1prime.ru/20250411/marcs-856589435.html
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банки, финансы, россия, втб
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, ВТБ
ВТБ скорректировал ставки по вкладам
ВТБ скорректировал ставки по вкладам, действуя исходя из общей динамики на рынке
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ВТБ скорректировал ставки по вкладам, действуя исходя из общей динамики на рынке, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее РИА Новости с ссылкой на информацию от маркетингового агентства Marcs сообщило, что ВТБ во всех сегментах понизил ставки по вкладам в рублях.
"С 11 апреля ВТБ меняет ставки по вкладам в рублях, при этом сохранив лучшее предложение на уровне 20%… Мы приняли решение о корректировке ставок, исходя из общей динамики на рынке", - говорится в сообщении банка.
Доходность по ВТБ-вкладу на три месяца – до 19,5% годовых, на шесть месяцев – до 20,5% годовых, на год – до 19,5% годовых, уточнили в пресс-службе.
Несмотря на наблюдаемую на рынке корректировку ставок, высокий спрос на банковские вклады сохранится, считают в банке. "Депозиты обеспечивают стабильную высокую доходность, позволяя вложенным деньгам самим себя зарабатывать", - заключили там.
ВТБ понизил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах